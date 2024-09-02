沙利文刚刚离开，中国和菲律宾围绕“南沙群岛”再次发生冲突. September. 02, 2024 07:53. by 北京=常驻记者金哲中、华盛顿=常驻记者文炳基 tnf@donga.com、weappon@donga.com. 中国和菲律宾围绕南中国海南沙群岛（斯普拉特利群岛）一带主权问题的矛盾正在激化。8月19日至31日，两国在这一带发生了4次冲突，与菲律宾结盟的美国和中国的矛盾也进一步激化。美国总统国家安全事务助理沙利文同月27日至29日访问中国北京，寻求缓和南中国海的紧张局势，但始终未能实现。 中国海警8月31日通过社交媒体表示：“当天菲律宾海警在南沙群岛内的仙宾礁（沙比纳礁）附近抛锚，进行了挑衅。故意与采取警告和管制措施的中国海警船发生冲突。” 菲律宾海警同一天召开记者会表示：“中国海警船因危险动作给菲律宾船只造成了损失。”10艘中国船只包围菲律宾海警船，并撞向船只侧面的视频也被公开。 仙宾礁位于菲律宾巴拉望岛西北方向约200公里处。当初，南沙群岛最大的主权纠纷地是菲律宾军舰触礁的仁爱礁（第二托马斯礁）。但最近听到中国要把仙宾礁变成人工岛的消息后，菲律宾从今年5月开始派遣海警船，这里就成了新的纷争地。据悉，这一带蕴藏着天然气等丰富的资源。 美国国务院8月31日袒护菲律宾说：“中国非法主张海上领土主权，并以攻击性的行动威胁其他国家的自由。”美国国务院再次强调，美国和菲律宾的《相互防卫条约》也适用于南中国海。 美国参议院外交委员会的共和党干事、参议员詹姆斯·里希8月29日在“美国之音”广播中提到了逐渐增加的朝鲜、中国、俄罗斯的核威胁，主张“应该摸索在太平洋战区重新部署美国核武器的方案”。他强调，即使是为了加强对抗敌国的美国核态势，也不能禁止同盟国讨论拥有核武器的问题。

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