Telegram创始人在法国被紧急逮捕……涉嫌对平台缺乏监管，导致大量犯罪. August. 26, 2024 07:49. by 崔智善 aurinko@donga.com. 全球用户超过9亿、安全功能卓越的在线聊天工具“Telegram”的创始人兼首席执行官帕维尔•杜罗夫（40岁•照片）24日（当地时间）在法国巴黎被紧急逮捕。据悉，法国当局认为，Telegram正在成为贩毒、网络暴力、助长恐怖袭击等各种犯罪的温床，但CEO杜罗夫却对此置之不理。 据当地电视台TF1等报道，杜罗夫当天下午8时许乘坐私人专机从阿塞拜疆出发，抵达法国巴黎郊外的勒布尔热机场，在入境途中，被法国打击未成年人犯罪事务局（OFMIN）逮捕。据法国日刊《世界报》报道，当局为了对杜罗夫涉嫌诈骗、毒品交易、网络暴力、有组织犯罪及恐怖主义等嫌疑进行初步调查，逮捕了杜罗夫。据悉，特别是调查重点将放在Telegram平台上缺乏有效的监管机制，导致了大量犯罪活动上。Telegram在韩国也广泛被恶意利用，如制作、流通性剥削物的“N号房事件”、青少年毒品流通事件的窗口等，但由于彻底保障匿名性，所以很难追踪犯罪。 出生于俄罗斯的杜洛夫于2013年与哥哥尼古拉一起共同创立Telegram，并获得了“俄罗斯的扎克伯格（脸书创始人）”的绰号。他几乎不接受媒体采访，因此被称为“隐遁的CEO”。 据福布斯介绍，杜罗夫的资产高达155亿美元（约20.5995万亿韩元）。此前，他创立了名为“VK”的社交网络服务（SNS），但拒绝了俄罗斯安全机关要求提供在乌克兰等地参加反俄罗斯示威的VK用户信息的要求，于2014年流亡德国。据悉，此后他在阿联酋（UAE）、法国、加勒比群岛的圣基茨和尼维斯等地获得了市民权。Telegram总部目前位于阿联酋迪拜。

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