韩国8月平均“热带夜”为10.3天，创历史新高. August. 26, 2024 07:49. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 截至25日，8月份全国平均热带夜天数为10.3天，创下了“历史最高纪录”。这意味着，进入本月以来，平均每3天就有1天因酷暑度过无法入睡的夜晚。自1973年启动现行气象观测系统以来，是热带夜天数最多的8月。热带夜是指从前一天下午6点到第二天上午9点，最低气温在25度以上的情况。 8月全国平均热带夜天数10.3天，是往年的3倍。根据25日气象厅的资料分析，1991年至2020年平均8月热带夜天数仅为3.5天。特别是，今年距离8月还有一周左右的时间，超过了2008年创下的历史8月平均热带夜天数最高纪录（9.4天），时隔6年刷新了纪录。 专家们一致表示：“今年夏天有望成为51年来‘有史以来夜晚最热的一年’。”上个月的热带夜天数（8.8天）是往年（2.8天）的3倍左右，创下了相关统计以来的最高纪录。截至25日，今年热带夜天数为19.2天，超过了1994年（16.8天）和2018年（16.6天），每天都在刷新纪录。但24日晚间首尔的最低气温为24.9度，以34天结束了热带夜持续时间的最长纪录。虽然以0.1摄氏度之差暂时脱离了热带夜标准，但从30日起最低气温将再次回到25摄氏度以上、恢复热带夜的可能性很大。 酷暑气势也很猛。本月1日至24日，8月全国酷暑天数为14.8天，超过2018年的14.1天。这意味着，进入本月以来，一半以上是日最高气温33度以上的酷暑日。8月酷暑日最多的一年是2016年（16.6天）。气象厅预测，酷暑天气至少会持续到9月4日，酷暑日有可能和热带夜一样创下历史最高纪录。 9月“秋老虎”的前景也非同寻常。气象厅表示：“27日至29日，北方寒冷干燥的空气暂时流入，酷暑天气有可能减弱，但短期内随着西藏高气压的扩张和高温多湿的南风刮起，酷暑和热带夜将持续。”气象厅通过中期预报表示：“到9月4日为止，晨间气温将达到22度至26度，白天气温将达到30度至33度。”

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