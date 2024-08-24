经久不去的的高物价后续影响……物价战争并未结束. August. 24, 2024 07:33. . “这个要26000韩元？” 最近在首尔光化门家庭西餐厅点了沙拉。因为价格贵，以为会有两人份的量，结果量少得离谱，吓了一跳。在因“疯狂的物价”而臭名昭著的美国纽约度过常驻记者任期，饱受了高物价的折磨，结果时隔3年回到首尔，也不容小觑。 特别是水果蔬菜的价格，甚至要让人多次确认这个价格是否无误。不久前，出演网络减肥信息视频的一名医生要求，“把肉包好几层生菜吃”，留言板突然变成了声讨高物价的地方。大家都在说，“包好几层生菜太奢侈了”。受暴雨影响，上月生菜价格比前一个月暴涨了170%以上。 体感物价和指标上的物价差距很大。事实上，物价上涨率除部分蔬菜等外，其余都保持稳定。韩国银行总裁李昌镛22日表示：“单从物价来看，进一步确信会收敛到目标水平。”意思是说，虽然因房价上涨而不能下调利率，但物价已得到稳定。曾因高强度紧缩而使世界陷入恐慌的美国央行美联储也宣布结束与通货膨胀的战争，做好了迈出下调利率第一步的准备。 但是，普通国民的物价战争并没有结束，这让中央银行的终战宣言黯然失色。在已经大幅上涨的价格上，即便是很低的涨幅也是一种负担。价格有所谓的心理防线。如果是“超过5000韩元的咖啡”“超过1万韩元的冷面”“超过2万韩元的意大利面”，拒绝感就会增加。因为高物价无法负担过去的生活水平，如果被生活费压垮，实际痛苦也会增大。再加上长期的高利息紧缩政策，经济放缓正在前方等待。高物价和高利息引发的“生计费危机”的后遗症，将比指标更加强烈、更坚韧。 如果民心对经济不满意，民粹主义必然会抬头。在势均力敌的美国总统选举中，食品企业的价格控制成为热门话题就是代表性例子。作为民主党总统候选人呈上升趋势的副总统哈里斯表示，作为第一项经济承诺，将通过法律禁止“哄抬物价”。因为每次舆论调查都会出现对物价的愤怒，才会提出这样的公约。但法律不可能区分企业利润中的贪欲和适当利益，为之划出界限。控制价格会降低产品和服务的质量，或减少市场参与者，最终会导致价格暴涨。这就是鲜有成功先例的原因。 政治家们不可能不知道这一点，但眼前的票数似乎更重要。不用看远处别的地方。就在韩国，也有在野党在推进向全体国民发放25万韩元的政策。难道忘记了在新冠疫情期间供应萎缩的情况下，全世界释放资金刺激需求后出现的通货膨胀风暴吗? 导致高物价、高利息的政策不能再次成为高物价的对策。最终，物价对策即使需要很长时间，也只能通过供需均衡来解决。气候变化、战争、贸易壁垒等变数已经使高物价成为长期战。当经济放缓，生活费危机进一步扩大时，忍受罕见的民粹主义诱惑，是“物价对策”的第一步。

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