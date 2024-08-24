地方医科大学在扩招，教授们却纷纷前往首都圈. August. 24, 2024 07:33. . 在政府未能加快速度为增加招生名额的32所地方医科大学（医学院）增加教授的情况下，随着原有的教授纷纷辞职，地方医疗正在走向无法恢复的状况。由于专攻医生的集体离开，业务量剧增，导致精疲力竭，再加上认为大幅扩招的地方医科大学很难培养出学生，教授们决定离开。辞职的教授中相当一部分正在转移到首都圈的大型医院，因此，与拯救地方医疗的宗旨不同，人们担心医大扩招会导致地区间的医疗差距加大。 据政府统计，截至7月10日，全国40所医大所属88家医院共有1451名专门医生教授提交辞呈，其中255人离开了医院。特别是地方大学教授的流失非常严重。据悉，釜山大学医院有19名教授辞职，从下个月开始连心肌梗塞患者都不能接收。江原大学医院的内科专门医生辞职，导致与妇产科等其他诊疗科的协诊出现差池。继忠北大学医院和世宗忠南大学医院之后，京畿亚洲大学医院也面临急诊室运营中断的危机，急诊室连锁瘫痪事态正在扩大。 地方医大的教授难问题从以前开始就非常严重，因此不断有人指出，应该大幅提高地方医疗费用，改善定居条件。但是，政府一直回避调整报酬这一困难课题，口称“如果大幅增加医生人数，地方上的医生难也会自动消除”的“涓滴效应”，让一直靠着使命感坚持下来的地方上医生们也转身而去。随着医大扩招所需的政府预算执行被推迟，可能在医大认证评价中落选的危机感也在高涨。因此，只要一有机会，就想转移到教育和诊疗条件较好的首都圈。 眼下首先要防止中秋长假前夕全国大型医院的急诊室大乱。政府直到22日才出台了提高轻症患者急诊室使用费的对策，但现在急诊室因医生的脱离和新冠疾病的流行，用迟缓的消极行政已无法复苏，是名符其实的紧急情况。政府一再强调的“比肩国防的医疗预算支援”也已经过了很长时间。如果教授们离开，地方医疗崩溃，教育和修炼都将无法进行，医大扩招又有何用？

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