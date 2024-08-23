橄榄球教练出身的沃尔兹表示：“现在是最后一节第4节，让我们每天前进1码”. August. 23, 2024 07:54. by 芝加哥=文炳基 特派记者 weappon@donga.com. “现在是橄榄球比赛的最后一节第四节。（距离11月5日大选还剩的）76天里，让我们一起战斗吧。” 美国民主党副总统候选人明尼苏达州州长蒂姆•沃尔兹21日（当地时间）在伊利诺伊州芝加哥举行的民主党全党大会第三天发表了接受候选人的演讲。沃尔兹州长对共和党总统候选人唐纳德•特朗普批评说：“他是绝对古怪、错误和危险的存在。”他还呼吁民主党支持层和中产层选民团结起来，他说：“如果特朗普再次入主白宫，将提高中产层的健康保险费，禁止堕胎。” 沃尔兹的父亲是6•25战争参战勇士，他出生在白人人口比重较多的中部内布拉斯加州。沃尔兹在这里担任州防卫军后移居到明尼苏达州，历任高中教师、橄榄球教练等，是“平凡的中产阶层”。很多人评价说，当天的演讲他瞄准了中产阶层和特朗普候选人的支持基础农村等白人选民。 沃尔兹州长表示：“我们所说的自由是创造更好生活的自由。如果大家想成为中产阶层，（卡梅尔）哈里斯将为大家而战。” 特别是沃尔兹候选人使用了很多橄榄球用语，得到了很大的反响。他说：“我们的进攻开始了。在剩下的76天里，让我们每天前进1码（约91.44厘米）吧。”当天，前总统比尔•克林顿、“脱口秀女皇”奥普拉•温弗瑞等也作为全党大会演讲者，呼吁支持哈里斯。哈里斯副总统将在全党大会最后一天22日发表接受大选候选人的演讲。

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