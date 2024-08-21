一名朝鲜士兵经过停战线雷区徒步投奔韩国. August. 21, 2024 07:51. by 尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 一名朝鲜军人20日凌晨步行越过江原道高城郡一带东海线附近地区的停战线（军事分界线），向韩国军队投诚。据悉，越过军事分界线的朝鲜军人一看到前来现场确认其身份的韩国军官兵，就表明了自己的姓名、所属、军衔等，并陈述称：“生活太限难了，所以南下了。”以公开事例为准，这是2019年7月以后时隔5年再次有朝鲜军人步行越过停战线投奔韩国。今年8月8日，一名朝鲜居民涉水来到仁川市江华郡乔桐岛北侧汉江河口的中立水域，也是“徒步投奔”韩国。 韩国军队内外观察人士认为，从7月21日开始“全面开动”的韩国军队对朝鲜扩音器广播可能动摇了朝鲜居民和朝鲜军队，诱导他们接连归顺。据联合参谋本部透露，当天凌晨，一名朝鲜军人在东部战线江原道高城郡东海线附近的小路上步行越过军事分界线，向陆军22师团地区投诚。联合参谋本部表示，用监视装备从军事分界线以北地区捕捉到这名朝鲜军人，经过追踪、监视，正常实施了诱导归顺行动。 朝鲜从今年年初起动员数千名兵力，在军事分界线一带的非军事区全境追加埋设数万枚地雷，正在进行不毛之地化工作。韩国军方认为，高城附近的东海线地区也埋设了大量地雷，但朝鲜军人还是绕开地雷归顺了韩国。据悉，这名朝鲜军人不是军官，而是士兵，军衔是下士。

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