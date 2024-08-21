童心，也许是长期最需要的能力. August. 21, 2024 07:50. . 经过5次挑战后终于获得奥运会网球男子单打金牌的诺瓦克•德约科维奇17日在自己的照片墙上传了骑自行车的样子，并这样写道。“重新开始训练。新的目标是环法自行车赛。塔代伊•波加查，我来了。”波加查在“环法自行车赛”上获得三次总冠军，是现役最强的自行车选手。 对于绰号“Joker”的德约科维奇来说，这种玩笑是家常便饭。但是这种无聊的样子并不是他的全部。今年的最后一场大满贯赛事—美国网球公开赛将于26日开幕。作为网球选手首次挑战大满贯赛25冠的他，不可能一直笑个不停。 记者在巴黎奥运会采访期间观看德约科维奇的训练时感到惊讶的场面也是非常严肃，瞬间变成淘气鬼的样子。德约科维奇每次错过与自己移动的方向相反，以惊人的速度飞来的，即看起来理所当然的球时，都会望着天空反复咀嚼，露出遗憾之情。接受膝盖手术已经7周了，虽然是第一次适应训练。在观众席空荡荡的球场上，德约科维奇仿佛在进行决赛一样，为一个球哭，为一个球笑。 反转是在结束2个小时的训练之后。德约科维奇在球网前将两个球依次投向了对方的球场。帮助训练的两名工作人员也做了同样的工作。打赌谁把球抛到离底线最近，谁就赢了。德约科维奇看到工作人员的球越过界线后，还果断地高喊“出界”。 被称为“网球史上最优秀选手”的人，在这种无聊的打赌中竭尽全力，甚至看起来非常可爱。这时德约科维奇突然说了一句话。德约科维奇在2022年澳大利亚公开赛前夕，因未接种新冠病毒疫苗而被驱逐出澳大利亚。此后，他表示：“我之所以继续打网球，是因为我的身体里还住着一个孩子。这是握着球拍说‘我喜欢这个，我要玩一整天’的4岁小朋友的话。” 运动员们大都因为“好玩”而开始运动。但是，如果转为职业后，埋没在竞争中的日常生活反复出现，就很容易失去乐趣。即使小小年纪就称霸世界，也有多少人直接隐退或陷入低谷。小时候感受到的纯真的快乐，随着长大，因别人的评价和职业压力而逐渐褪色。但是现在真的没有什么可实现的这个男人已经说“还想参加2028年洛杉矶奥运会”。4年后，他将41岁。 法顶大师（1932~2010年）在散文集《美丽的结尾》中写道：“当我们背弃自己的梦想和理想时，就会变老。岁月会在我们的脸上留下皱纹，但是当我们失去对工作的兴趣时，灵魂就会产生皱纹。”虽然额头上的皱纹有所增多，但德约科维奇的灵魂看起来还很紧绷。人们依然关注他的身体能力。但是，不管世界如何，他的真正能力也许是每天让“住在自己身体里的孩子”先笑起来的力量。

한국어