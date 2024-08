“比原作更闪亮的《A Whole New World》……想呈现阿拉丁和Jinn之间愉快的兄弟情”. August. 21, 2024 07:51. by 李智允记者 leemail@donga.com. “我的目标是让神灯精灵‘Jinn’看起来像人一样。想强调Jinn和阿拉丁之间的‘兄弟情谊’。这就是为什么没有使用最尖端的技术进行变身,而是设定成跳舞又搞笑的Stand-up喜剧演员的原因。” 20日,曾执导美国纽约百老汇音乐剧《阿拉丁》的导演兼编舞家凯西•尼科洛在首尔中区通过视频举行的记者招待会上,就演出制作背景进行了说明。此次恳谈会由聚集在百老汇新阿姆斯特丹剧院的制作团队远程组成,迪士尼动画片《阿拉丁》、《美女与野兽》等OST的明星作曲家艾伦•门肯、迪士尼剧院集团的安妮•夸特总制作人一同出席。 将于11月22日在首尔松坡区夏洛特剧院首演的《阿拉丁》是以1992年上映的同名迪士尼动画片为基础的大型音乐剧。2011年在美国西雅图首演后,在英国、澳大利亚、日本等全世界11个制作公司进行了演出,吸引了2000万名观众。韩国演出由曾演出过音乐剧《歌剧魅影》、《狮子王》等作品的S&Co制作。 在演出中可以听到根据音乐剧重新作曲或编曲的音乐。门肯说:“我认为需要把焦点放在茉莉公主的爱情和关系上的新音乐,所以增加了《These Palace Walls》。当时只用了45分钟就完成了基本旋律。”电影中时长2~3分钟的《Friend Like Me》变成了长约8分钟的华丽的摇摆爵士乐风格音乐。尼科洛补充说:“代表曲《A Whole New World》的编曲比原作更浪漫、更闪亮。” 创作团队还讲述了有关《阿拉丁》的幕后故事。门肯说:“阿拉丁演唱的《A Whole New World》原本是一首乘着魔法地毯表达‘世界在我脚下’的激动内心的歌曲,但作词家与蒂姆•赖斯相遇后将其变成了演唱爱情的美丽歌词。”动画片制作原案中有出现,但不可避免地被遗漏的角色也将登上舞台。阿拉丁的三位朋友卡西姆、奥马尔、鲍勃卡克将担任助手。 参加首演的37名演员通过10次选秀选拔而来。阿拉丁一角由金俊秀、徐京秀、朴江贤饰演。饰演Jinn的是郑成华、郑元英、姜洪锡,饰演茉莉公主的是李圣经、闵京雅、崔智慧(以上人名音译)。李圣经将通过《阿拉丁》首次挑战舞台演技。夸特说:“与20年前在韩国演出音乐剧《美女与野兽》时相比,可以看出如今韩国演员的力量变得非常强大。”

