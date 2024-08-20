韩国情报部门：“‘伪装成留学生’，朝鲜采取变通手法向俄罗斯派遣劳工”. August. 20, 2024 08:47. by 申圭镇记者、申镇宇记者 newjin@donga.com、niceshin@donga.com. 据悉，韩国情报当局正在关注6月朝鲜与俄罗斯签订升级关系的新条约后、利用留学生签证以“变通手法”向俄罗斯派遣大量工人的动向。朝鲜虽然打出了向俄罗斯派遣留学生、开展“教育领域交流合作”的旗号，但实际上是在向俄罗斯派遣劳工。据悉，这些工人正在乘坐最近重新开通的朝俄旅客列车等前往俄罗斯。 特别是，随着中国要求本国内的朝鲜劳工全部回国等朝中关系恶化，韩国当局认为，朝鲜为了赚取外汇，紧急转向了向俄罗斯派遣劳工的路线。据悉，朝鲜当局最近向驻华贸易代表部人员下达了回国的指示，因此有分析认为，朝中之间的矛盾进一步深化。 综合《东亚日报》19日的采访，韩国情报当局最近捕捉到了这样的动向。统一研究院客座研究委员赵汉范（音）也表示：“俄罗斯计划通过教育机构支付卢布工资。不过，据我所知，由于手续费等问题，雇佣企业和教育机构之间存在一些分歧。” 在此之前，朝鲜教育相4月访俄，讨论了俄罗斯教育机关增加朝鲜留学生名额的方案。朝鲜此举是在对朝制裁导致难以发放劳动签证的情况下，为了以比旅游签证滞留时间更长的留学生签证“变通”派遣劳工，进行了事前铺垫工作。

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