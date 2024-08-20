“哈里斯会赢”，培养出奥巴马的芝加哥热闹非凡. August. 20, 2024 08:46. by 华盛顿=文炳基常驻记者 weappon@donga.com. 当地时间18日，位于美国伊利诺伊州芝加哥的联合中心。这是美国职业篮球（NBA）历史上最优秀的选手迈克尔·乔丹在现役时期效力的芝加哥公牛队的主场。哈里斯副总统正式提名民主党总统候选人的民主党全党大会将于19日至22日在这里举行。 当天，联合中心一带有很多身穿蓝色（民主党象征色）服装的人。由于民主党副总统候选人、明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹称共和党总统候选人（唐纳德·）特朗普和副总统候选人J·D·万斯的组合“很怪异（weird）”，很多人举着写有“唐纳德和J·D很怪异”字样的牌子。也有很多人举着写有“哈里斯”和“沃尔兹”的手牌。 记者在这里见到的民主党支持者多明戈·加尔多斯表示：“哈里斯副总统给民主党带来了新的能量。她将在大选中获胜。”路过的另一名民主党支持者挥手高喊：“哈里斯和沃尔兹将获胜！” 芝加哥市当局预测，在此次全党大会上，从美国50个州共将有5万名左右的民主党代表和支持者访问芝加哥。民主党计划在传统上“民主党支持势力”强大的芝加哥举行全党大会，在党内外团结支持层。为此，拜登总统、奥巴马前总统、克林顿前总统等前任和现任总统等主要人士将悉数出席芝加哥全党大会。民主党期待通过此次全党大会，进一步巩固最近在全国和摇摆州的支持率中略微领先于特朗普的哈里斯的上升势头。 但在芝加哥市中心的密歇根大街上，戴着白底黑格子花纹的巴勒斯坦传统头巾的市民们高声批评拜登政府的亲以色列政策，要求“停止对以色列的支援”。市民约翰·莱斯利分发了一张照片，照片中，笑容满面地哈里斯和抱着因以色列军队的轰炸而死亡的子女哭喊的巴勒斯坦女性在一起。他说：“在此次大选中，我无法支持哈里斯。在民主党全党大会期间，将每天举行示威。”大规模示威将在民主党全党大会上举行，因此有人担心会发生流血事件。

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