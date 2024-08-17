他信38岁的小女儿成为泰国历史上最年轻总理. August. 17, 2024 08:05. by 崔智善 aurinko@donga.com. 泰国前总理他信·西那瓦（75岁）的小女儿佩通坦·钦那瓦（38岁，照片）正式当选泰国总理。她是泰国历史上最年轻的一位，也是继前总理他信的妹妹英拉·西那瓦（57岁）之后的第二位女总理。这也是泰国历史上第一次诞生“父女总理”。 据路透社等媒体报道，当地时间16日，佩通坦作为泰国为泰党领导的联合政府参与政党的单独候选人，在众议院总理选举投票中成功获得过半数选票，登上了总理宝座。这距离去年8月当选的总理塞塔·他威信14日因涉嫌腐败被宪法法院解职仅隔两天。 佩通坦是泰国政治巨头、前总理他信的三个子女中的老幺。他信在2006年军队政变中被赶下台后，在英国等地度过了15年的流亡生活，去年回到泰国。他信之所以冒着被囚禁的危险回国，是因为期待小女儿帕佩通坦领导的为泰党一旦掌握政权，就会被赦免。他信目前处于假释状态。 佩通坦借助仍有巨大影响力的父亲的光环，于2021年进入了政界。在去年5月的议会选举中，为泰党继前进党之后，获得了第二多的议席。 佩通坦在去年剖腹产仅两天后宣布恢复选举运动，引起了世人关注。她当时自信地表示：“我国应该向前迈进。为泰党将使泰国摆脱经济危机。” 但也有人指出，佩通坦当选有可能使泰国政界陷入另一个混乱之中。英国《卫报》预测称：“没有行政经验的佩通坦在政治不稳定的时期掌权，这一点令人担忧。他信是否假释等需要克服的难关也不少。”

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