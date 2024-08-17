尹锡悦发表统一构想一天后，政府启动“朝鲜自由人权基金”工作专班. August. 17, 2024 08:04. by 高道艺记者、申娜莉记者 yea@donga.com、journari@donga.com. 韩国政府16日以总统室为中心成立了工作专班，开始了建立“朝鲜自由人权基金”等履行工作。前一天尹锡悦总统在光复节祝词中发表以自由为基础的统一方案，政府从第二天开始就着手进行后续措施。 据总统室透露，专班由国家安保室第一次长金泰孝、统一秘书李仁培、统一部长金暎浩等人参加，将推进建立“朝鲜自由人权基金”和准备南北实务对话协议体等。总统室相关人士在与《东亚日报》的通话中表示：“基金方面正在讨论基金募集方式等。虽然尚未确定年内能否筹集基金，但为了能够尽快支援对朝民间活动，将采取激活的方针。”“朝鲜自由人权基金”是政府为了支援进行朝鲜人权相关活动的市民团体等而准备的基金。 韩国政府为了确定“朝鲜自由人权基金”的财源筹措方法，还计划进行法律研讨。观察人士认为，该基金的财源将是南北合作基金内单独管理的“民间捐款”等。但是，对于在没有修改现行法律的情况下，能否将该民间捐款支援朝鲜人权相关团体，出现了不同的法律解释。《南北合作基金法》规定，基金的具体用途是用于南北居民往来费用、促进交流及合作、补偿经济合作损失等，其中并没有明确规定朝鲜人权相关活动。 在这种情况下，金暎浩当天召开记者恳谈会，被问到尹总统前一天公布的统一方案最终是否意味着将朝鲜纳入韩国体制的“吸收统一”时，他强调说：“如果将依靠力量改变强压性现状的统一定义为吸收统一，那不是我们政府的政策。”对于如何将朝鲜拉到对话桌上的提问，他只表示：“我们（前一天通过光复节贺词）提议建立对话协议体，因此应该等待朝鲜的应对。”另外，对于“既然已经向朝鲜提出对话建议，是否会建议中断朝鲜领导层感到敏感的对朝扩音器广播”的提问，他表示，“扩音器是对朝鲜垃圾气球挑衅的应对”，表明了不会建议的立场。

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