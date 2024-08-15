美国司法部考虑强制拆分反垄断案败诉的谷歌. August. 15, 2024 08:18. by 林雨宣 imsun@donga.com. 彭博社当地时间13日报道说，美国司法部正在考虑分割世界最大的搜索企业谷歌的企业。这是本月5日华盛顿联邦法院法官阿米特·梅赫塔判决“谷歌是垄断企业”后采取的后续措施。如果司法部按照内部计划着手实际分割谷歌的企业，这将是自1982年分割AT&T后，时隔42年再次试图分割大型技术企业。预计此举将对美国乃至全球信息技术（IT）业界产生相当大的影响。 彭博社当天援引匿名相关人士的话报道说：“（司法部内部）正在讨论包括分割企业在内的旨在消除谷歌在网络搜索领域支配力的多种方案。”有预测称，如果司法部正式推进谷歌解体，将优先讨论出售移动操作系统“安卓”和网络浏览器“Chrome”以及通常被称为“谷歌Ad”的网络文本广告平台“AdWords”的方案。 彭博社还表示：“作为比（出售服务部门）更宽松的选项，有强迫谷歌与竞争公司共享更多数据，防止在人工智能产品中获得不公平优势的措施。”《纽约时报》预测，美国政府还将禁止谷歌与苹果等签订“在智能机器的浏览器上搭载谷歌作为自动搜索引擎”的相关垄断性合同。 此前，梅赫塔曾判决称：“支配全世界90%搜索市场的谷歌非法排除了竞争者。为了将谷歌的搜索引擎独家搭载在苹果iphone等，提供数万亿韩元，这是非法的，给消费者带来了损失。” 谷歌虽然立即表明了上诉的意向，但梅赫塔下令，包括政府为恢复竞争而制定提案在内，要谋划第二阶段诉讼。梅赫塔要求司法部等部门在4日之前制定相关方案。相关审理将于9月6日举行。当天在纽约股市，谷歌母公司“字母表”的股价在时间外交易中最多下跌了2.5%。

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