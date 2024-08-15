谷歌推出搭载“语音AI助手”的智能手机，与三星和苹果形成三足鼎立之势. August. 15, 2024 08:17. by 韩钟浩记者 hjh@donga.com. 谷歌推出了搭载新一代语音人工智能（AI）助手功能的智能手机。在苹果预告将携手OpenAI推出语音助手“Siri”的AI升级版本的情况下，谷歌提前一步将新产品推向市场。三星在今年年初推出了搭载AI功能的Galaxy S24，预计AI智能手机的主导权竞争将愈加激烈。 谷歌13日（当地时间）在美国加利福尼亚州山景城总部举行新产品公开活动“Made by Google 2024”，公开了本公司最新智能手机Pixel 9系列和搭载在该产品的人工智能（AI）模型“Gemini”的新功能。当天推出的“Gemini Live”是可以与用户对话的语音功能。可以用“Hey Google”的命令语召唤AI，指示搜索信息或操作智能手机。谷歌解释说，不仅可以与Gmail或地图等谷歌应用程序联动，还可以与日历等手机的现有功能联动。也可以向Gemini下命令要求其定好闹钟或生成YouTube音乐播放列表。谷歌表示，今后几周内可以使用该功能。 谷歌通常在10月份公开新智能手机，但今年提前了两个月。这比预定于下月推出的苹果iPhone 16更早上市。有分析认为，Gemini Live不仅可以在谷歌Pixel手机上使用，还可以在三星Galaxy手机上使用，因此这是泛安卓阵营对苹果Siri发出的挑战书。据《华尔街日报》（WSJ）报道，iPhone用Gemini Live将隔一段时间再上市。 据悉，苹果当初预计在9月公开iPhone 16时，将同时搭载AI技术“苹果智能（Apple Intelligence）”，但计划被推迟。从10月左右更新的iOS 18.1开始适用苹果智能，预计iPhone 16上市一个月后开始可以正式使用AI智能手机。苹果智能的核心是变聪明的Siri。此前，苹果在6月的年度世界开发者会议（WWDC）上宣布，将在本公司的语音助手“Siri”上结合OpenAI的“GPT-4o”，因此备受关注。 三星电子今年1月在世界上首次推出了具有实时翻译13种语言等功能的搭载On-device AI的智能手机Galaxy S24。On-device AI不是以现有的云计算为基础的AI，而是在终端机本身执行AI功能，在保安方面具有优势。三星于上月推出了适用该技术的Galaxy Z Flip6和Z Fold，将当初适用于S24的AI功能扩大到了2023年以后上市的所有S系列和Z系列产品上。 继三星之后，谷歌和苹果也相继进入AI智能手机市场，市场格局将如何重组也备受关注。高丽大学人工智能研究院教授崔炳浩（音）表示：“单纯地扩大液晶大小、升级相机功能的现有战略很难在智能手机市场上确保竞争力。为了差别化，跨国企业开发AI智能手机等革新模型是不可抗拒的趋势。”

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