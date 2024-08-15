朴槿惠前总统出狱后首次前往母亲陆英修的故居. August. 15, 2024 08:17. by 曹权亨记者 buzz@donga.com. 朴槿惠前总统在母亲已故陆英修女士逝世50周年的前一天，即14日访问了位于忠北沃川的母亲故居。这是朴前总统在2012年总选前夕以新国家党（现国民力量党）非常对策委员长的身份访问忠北后，时隔12年再次访问陆女士的故居。此前，尹锡悦总统于2月28日作为现任总统首次访问了陆英修女士的故居。 当天上午，朴前总统与亲信国民力量党议员柳荣夏、该地区国会议员朴德钦议员等一起，在20分钟的时间里参观了故居内部和附近展示的照片，并进行了交谈。听到朴前总统访问的消息后，部分居民来到故居，朴前总统祝福说“天气炎热，请注意健康”，然后登车离开。 柳议员在通话中表示：“这次是逝世50周年，所以（朴前总统）造访了母亲的故居”，“朴前总统看着母亲的照片，回忆起了过去的记忆。”朴前总统去年8月15日访问了已故父亲朴正熙前总统的庆北龟尾故居。 进入今年以来，朴前总统除了在第22届总选日4月10日来到投票所外，没有其他公开活动。去年在中秋节即将到来之际，她访问了大邱达城郡私宅附近的传统市场，并参加了10月26日在首尔铜雀区国立首尔显忠院举行的前总统朴正熙逝世44周年追悼仪式。 陆女士纪念事业会每年8月15日都会在安葬陆女士的首尔显忠院举行追悼仪式。陆英修女士于1974年8月15日在举行光复节纪念仪式的首尔中区奖忠洞国立剧场大剧场被朝鲜间谍文世光发射的凶弹击中身亡。

한국어