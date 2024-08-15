“死后将成为大韩的鬼魂”……被日本帝国主义抢走的义兵文书时隔110年重新归来. August. 15, 2024 08:16. by 史智媛记者 4g1@donga.com. “小弟不在这里，（略）流着眼泪不知不觉晕倒在地。我很气愤，很冤枉，想一死了之，无法用语言来形容。” 义兵长许蒹（1851~1939年）在信中写道，同样是义兵长的弟弟许蒍（1855~1908年）被日本帝国主义逮捕，生命陷入垂危，为此感到十分悲伤。1907年8月日本帝国主义解散大韩帝国军队后，他们兄弟俩在京畿道杨州组织的义兵13道倡义军活动。许蒹面对失去弟弟的危机也毅然决然。他在写给义兵们的信中说：“只有在互相爱护、互相保护之后，才恢复国权（下略）。”但是弟弟许蒍在被捕4个月后，最终在京城监狱（西大门刑务所）被处以绞刑。 大约110年前被日本宪兵警察抢走的抗日义兵的记录回到了祖国。国家遗产厅和国外所在文化遗产财团在第79届光复节前夕的14日，在首尔国立古宫博物馆公开了从海外收回的13件韩末义兵相关文件和《韩日关系史料集》、《鸟岘墓阁韵》等。 当天公开的韩末义兵相关文件是1851年至1909年制成的13份文件。其中包括在13道倡义军活动的许蒍等的文章、义兵将领崔益铉（1833~1907年）的书信等。这些文件以两个卷轴的形式制作，从开头写的文章来看，可以推测当时任日本宪兵警察的芥川长治在收集文件后制作成了现在的形态。芥川在各卷轴上标有“排斥韩末日本的首领的信”、“排斥韩末日本的暴徒将领的檄文”等标题。 国家遗产厅相关人士表示：“该资料明确记录了日本帝国主义的得手经过，而且可以窥见当代日本帝国主义镇压义兵的真实情况，是重要的资料。”义兵专家、圆光大学圆佛教思想研究院责任研究员朴敏英（音）表示：“可以确认李康年和许蒍等大韩民国建国勋章中获得最高等级的独一无二的义兵将领们实际制成的公文，因此价值很高。” 文件处处都生动地展现了义兵将领们面对困难也不气馁的样子。“活着就是大韩的百姓，死了将成为大韩的鬼魂。”1909年2月，义兵长尹仁淳留下了这样的告示。直到1908年5月13日被日本帝国主义逮捕的当天为止，决心“合营以扬威军队的声势”的许蒍的书信也十分打动人心。另外，还可以具体确认军需物资不足、义兵之间的矛盾等当时义兵的活动情况。 当天同时公开的《韩日关系史料集》是大韩民国临时政府为要求国际联盟承认韩民族的独立而在中国上海编纂的4本历史书。从三国时代到三一运动，各年代告发日本侵略的事件。据悉，虽然共制作了100件，但目前只有独立纪念馆收藏本和美国哥伦比亚大学东亚图书馆收藏本等2件完整本，此次是第三次公开完整本。另外，古下宋镇禹先生（1890~1945年）的父亲、潭阳学校创始人宋薰（1862~1926年）在木板上刻有诗的《鸟岘墓阁韵》也一同被公开。国家遗产厅等部门表示，韩末义兵相关文件是通过福券基金在日本购买的，其余2件是通过美国和日本个人收藏者捐赠的。

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