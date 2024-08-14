超过50亿韩元的全租诈骗犯，最高可判处无期徒刑. August. 14, 2024 08:04. by 金自炫记者 zion37@donga.com. 对全租诈骗、电话诈骗等有组织地进行或造成大规模损失的诈骗犯罪的处罚最高将强化到无期徒刑。以前，即使受害者不愿意，嫌疑人也会恶意利用“委托”作为减刑手段，但今后如果无法恢复实质性的损失，就不会减刑。据分析，这反映了以平民为对象的“企业型全租诈骗”等损失层出不穷，需要予以严惩的指责。这是自2011年以后时隔13年再次改变诈骗犯罪量刑标准。 ● 全租诈骗等最多可判处无期徒刑 大法院量刑委员会13日表示，前一天召开全体会议，表决通过了《诈骗犯罪量刑标准修正案》。量刑委员会建议，在全租诈骗或电话诈骗等组织性诈骗中，诈骗金额为50亿-300亿韩元的情况和一般诈骗中诈骗金额超过300亿韩元的情况，可以判处有期徒刑25年6个月。通过“特别调整”，如果犯罪性质严重，将处以比劝告刑量更重的处罚，强化了量刑标准，最多判处无期徒刑。 量刑委员会明确规定，对诈骗金额超过300亿韩元的组织性诈骗加重处罚时，最多可判处无期徒刑。之前也有过判处“11年以上有期徒刑”的规定，但这次明确了可以判处“无期徒刑”的规定。 另外，以前对因普通诈骗造成5亿-50亿韩元损失的诈骗犯最多可以判处10年零6个月的有期徒刑，但今后最多可以判处12年。即使是同样的受害规模的诈骗事件，如果有组织地发生，最多可以判处16年零6个月（目前为13年零6个月）。 有人指出，此前，全租诈骗、电话诈骗、保险诈骗等诈骗犯罪类型变得多样化、组织化，但量刑标准却针对过去单纯的诈骗犯罪，因此犯罪预防效果降低。有评价称，通过此次量刑委员会的决定，制定了可以对造成大规模损失的诈骗犯判处重刑的指导方针。 ● 防止通过“突袭委托”减刑 量刑委员会还决定，如果诈骗犯罪者向法院进行受害人不愿意的委托等，没有恢复到实际损失，将不给予减刑。虽然委托只是恢复受害的手段，但考虑到委托可能被误认为是理所当然的减刑考虑因素，所以采取了上述措施。 劝告案中还包括加强对保险诈骗的处罚，限制缓期执行标准的方案。量刑委员会表示，“保险等专门职业从事者参与犯罪的情况”可以加重处罚。另外，此前在处罚金融诈骗等时，曾考虑过“受害者想在短期内获得高收益的情况”作为被告人的减刑理由，但今后不会因此减轻刑罚。劝告案还建议，对在组织诈骗中主导策划犯罪或指挥实施的被告人，应更加严格地判断缓期执行。 量刑委员会计划，今后通过听证会和有关机关的意见查询等程序，在明年3月的全体会议上最终表决诈骗犯罪的量刑标准。量刑委员会表示：“经过诈骗犯罪情况及国民看法的变化、全面重新讨论现有量刑标准，确定了劝告量刑范围。考虑到对产生多名受害者、对社会危害较大的多重伤害及高额诈骗犯罪进行严惩的必要性等，提高了处罚上限。”

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