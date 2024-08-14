国家的意义. August. 14, 2024 08:03. . “国家为你们做了什么？”―姜帝圭的《1947波士顿》 “那有什么了不起的。说白了，国家为你们做了什么？”把1947年在波士顿国际马拉松大赛夺冠的徐润福选手的故事戏剧化的姜帝圭导演的《1947波士顿》中出现了这样的台词。虽然好不容易和徐润福选手一起到达波士顿，但是看到协会方面说“要穿着星条旗运动服参赛”后，孙基祯一行人愤怒不已，当地协调员如是说。虽然国家没有为他们做什么，但孙基祯始终坚持使用太极旗。这是为了不让后辈选手们经历过去佩戴日本国旗登上领奖台的痛苦。当然，这种情况与实际历史不同。据说，实际上徐润福身穿并排印有星条旗和太极旗的队服参加比赛，夺冠登上领奖台时，协会方面让徐润福穿上印有太极旗的队服。虽然是戏剧化的虚构，但不管怎样，通过这种情况，电影询问了“国家的意义”是什么。 事实上，比起国家，现在个人的生活变得更为重要。因此，在没有电视的1947年，全体国民为了收听徐润福选手的比赛而聚集在收音机前，现在即使媒体泛滥，但作为国家体育的奥运会的存在感却越来越小。 虽然此次巴黎奥运会也是如此，但选手个人的表现超过了当初的目标5枚金牌的两倍以上，高喊“大韩民国”的风景重新登场。像过去一样，国家召唤个人跟随的时代已经过去了，因此国家的意义越来越淡化，但也不能否认国家创造的个人认同感。如果回想一下孙基祯选手经历的痛苦，就能切实感受到每次奥运会时尽情高喊“大韩民国”是多么珍贵的事情。

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