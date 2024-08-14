第四任安保室长、第三任国防部长…… 理由不清不楚的人事调整. August. 14, 2024 08:02. . 围绕尹锡悦总统前天进行的外交安保班子人事调整，人们议论纷纷。提名总统警卫处长金龙显为新任国防部长、国防部长申源湜和安保室长张浩镇分别担任国家安保室长和外交安保特别助理，事实上这是“旋转门”人事安排，但突然公布人事安排的背景却令人费解。特别是，将外交和国防相结合的控制塔——安保室长从外交官出身替换为军队出身，对此，政府内部也提出了是否正确选择的疑问。 此次人事调整中，尹总统的高中前辈、亲信、军队出身的人士被提拔为国防部长，外交部出身的安保室长似乎被辞退。从中可以看出，尹总统重用熟人、一起工作过的人的人事风格。但从突如其来的突然宣布到松懈的后续措施等，所有的一切都充满了疑问。没有公布下任警卫处长人选，紧急组建的特别助理的作用也不明朗。另外，国防部长暂时还兼任安保室长。这是现政府执政以来第四次任命安保室长、第三次任命国防部长，而且分别在时隔7个半月、11个月后被撤换，至今没有做出正确的解释。因此，甚至有人怀疑是不是有什么难言之隐。 总统室解释说，尹总统从很久以前就开始构想，这也不是追究责任的人事安排。从一个月前参加北约峰会开始，就一直在为应对急剧变化的国际局势进行安保构想，并在夏季休假期间进行了深思熟虑。但是，考虑到距离成为局势变化分岔点的美国大选仅剩80多天，在这个时期果断实行“国防比外交更重要”的人事安排是否恰当，不得不让人怀疑。 在11月举行的美国总统选举中，前总统特朗普还是副总统哈里斯无论是谁当选，都会出现新政府，因此，其变化的影响，特别是对韩美同盟产生的不确定性很大。因此，作为韩国政府来说，现在是需要集中外交力量的重要时期。主张强硬应对朝鲜挑衅的军队出身的安保室长能否顺利地做出敏捷、灵活的外交应对还是个疑问。而且在如此敏感的时期，过去“捂嘴”等过度警卫引起争议的人士被起用为国防部长也很难说合适。外交安保部门的人事安排本应比任何领域都要稳定，但如果频繁更换，连理由也模棱两可，问题将非常严重。

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