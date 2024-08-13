前往巴黎的又一支奥林匹克代表队. August. 13, 2024 08:18. by 金正勋记者 hun@donga.com. “各位的成就对大韩民国来说是无限的光荣。” 文化体育观光部长官柳仁村（73岁）12日在首尔松坡区奥林匹克公园举行的巴黎残奥会（残疾人奥运会）韩国代表团成立仪式上做出了上述表示。按照惯例，文体部部长和第二次官将分别出席奥运会和残奥会开幕式，但柳部长和奥运会金牌得主张美兰次官（41岁）改变了顺序。柳长官在度过第一个任期的2008年也没有出席北京奥运会，而是参加了残奥会开幕式。 柳部长说：“大家的生活本身就是一部电视剧，大家都是这部电视剧的主人公”，“虽然之前有过艰难的训练过程，但希望你们能一直努力挑战到最后。”当天，柳部长还向金永健（40岁•乒乓球）和李度妍（52岁•自行车）传达了亲笔书信，并鼓励了他们。 率领包括83名选手和94名管理人员在内的177人前往巴黎的韩国代表团团长裴东贤（41岁）表示：“包括皮划艇和铁人三项等首次参加残奥会的项目在内，将参加历届最多的17个项目”，“将响应此次大赛的口号‘准备好的英雄们超越极限走向胜利’，尽最大努力予以支持。” 昌盛集团副会长裴团长在会上还发表了追加奖励计划。与奖牌颜色无关，将向在巴黎大会上获奖的所有选手颁发用纯金20钱制作的金牌。追加奖励方案一公布，选手们就传来了呐喊声和掌声。大韩残疾人体育会会长郑镇完（58岁•以上人名音译）表示：“本来体育会向所有参赛选手和管理人员发放奖金，但是裴团长今天早上表示‘这还不够’，提议追加奖励。” 韩国代表团将从14日开始按照项目日程分批前往巴黎。残疾人体育会计划从14日开始到26日为止的13天里，在巴黎外围地区运营当地夏令营，帮助选手们适应当地环境和状态管理。韩国代表团的目标是，在本届巴黎残奥会上摘得5枚以上金牌，进入综合排名前20位。巴黎残奥会以韩国时间29日凌晨3时举行的开幕式为开端，进入为期12天的激战。

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