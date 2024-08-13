哈里斯行情看涨，竞选3周后赶超特朗普……摇摆州也持平. August. 13, 2024 08:17. by 金宝拉记者、纽约=林宇善 常驻记者 purple@donga.com、imsun@donga.com. 当地时间7月13日遇袭后一度被认为“巩固了总统选举胜局”的美国共和党总统候选人特朗普，在民主党更换总统候选人后，支持率陷入停滞。相反，民主党总统候选人、副总统哈里斯在最近的主要舆论调查中支持率明显上升。哈里斯的上升趋势共同出现在美国全境及7个竞争州的舆论调查中。 情急之下，特朗普加大了“负面攻击”的力度。对于最近哈里斯在密歇根州游说时聚集在机场的民主党支持层照片，他主张“这是用人工智能伪造的照片”。有评价认为，特朗普因攻击哈里斯是女性和非白人而助长厌恶情绪，甚至提出伪造照片的说法，显示出支持率停滞带来的急迫。分析认为，对特朗普团队的黑客攻击、更多黑客攻击的可能性等，也是反映这种混乱状况的又一侧面。 ● 哈里斯在开始游说3周后领先特朗普 哈里斯在拜登总统辞任民主党总统候选人两天后的7月23日开始了竞选游说。据当时“真清晰政治”和《纽约时报》等主要舆论调查的分析结果，哈里斯落后于特朗普。在7月23日的《纽约时报》调查中，哈里斯在美国50个州获得45%的支持率，落后于特朗普（48%）。在“真清晰政治”调查中，哈里斯的支持率为45.9%，同样低于特朗普（47.5%）。 但是，哈里斯凭借为选出总统候选人而确保民主党代表过半数（2日）、正式提名候选人（5日）等契机，支持率全面上升。哈里斯在“真清晰政治”和《纽约时报》的调查中，以被正式提名为候选人的5日为起点，全部超过特朗普。在“真清晰政治”8日进行的最后一次调查，《纽约时报》11日的调查中，差距进一步拉大。 以11日为基准，哈里斯在《纽约时报》的调查中以48%的支持率战胜特朗普（47%）。在“真清晰政治”8日调查中，哈里斯也获得47.6%的支持率，领先特朗普（47.1%）。虽然支持率差距不大，但在开始游说不到3周的时间里，将“劣势”扭转为“微弱优势”。 在竞争州也能感受到类似的趋势。特别是哈里斯在7个竞争州中选举人团（19名）最多的宾夕法尼亚州也呈现出明显的上升趋势。7月23日，哈里斯在这里的支持率为45%，与特朗普（49%）处于误差范围之外的劣势，但以11日为准，支持率为48%，与特朗普持平。 ● 着急的特朗普主张：“支持哈里斯的群众，是人工智能造假” 特朗普11日在社交媒体“真正社交”上提到哈里斯为游说密歇根州而抵达底特律附近机场时聚集的听众，并主张，“哈里斯在机场耍了花招。这样的群众实际上并不存在。”他说：“那里没有人。这是用人工智能捏造的假形象，哈里斯是骗子。” 在场的众多记者反驳称：“确实聚集了很多人，队伍甚至延伸到了机场外。说谎的是特朗普。”《纽约时报》报道说：“包括《纽约时报》在内的新闻媒体目击了当天的群众。”《华盛顿邮报》也报道说：“当天的活动是现场直播的。机库里坐满了15000人，出席者们涌向跑道。” 围绕特朗普团队10日遭到身份不明的黑客攻击、主要文件遭黑客攻击一事，风波仍在继续。特朗普团队方面虽然主张“背后有伊朗”，但未能提供明确的证据。特朗普在担任总统期间（2017年1月至2021年1月），单方面撕毁与伊朗的“核协议”，引发了巨大矛盾。在这种情况下，《华盛顿邮报》11日表示，特朗普团队有可能再次遭到黑客攻击。

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