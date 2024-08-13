尹锡悦突然更换国防部长和安保室长. August. 13, 2024 08:16. by 黄亨俊记者、申娜莉记者、金智贤记者 constant25@donga.com、journari@donga.com、kjh@donga.com. 尹锡悦总统12日提名总统警卫处长金龙显为新任国防部长候选人。与此同时，现任国防部长申源湜被内定为国家安保室长，现任国家安保室长张虎镇被内定为新设的外交安保特别助理。这是继去年12月赵太庸由安保室长调任国家情报院院长、张虎镇接任安保室长后，时隔8个月再次改组外交安保班子。 总统秘书室长郑镇硕当天在龙山总统室召开新闻发布会表示：“金龙显作为我们政府的首任警卫处长，比任何人都了解军队统帅的想法，因此认为他是国防部长的合适人选。”金龙显曾历任联合参谋本部作战本部长等，后来是预备役陆军中将，是尹锡悦的忠岩高中高一年级前辈，曾在大选团队中全权负责安保政策。 去年10月被任命为国防部长的申源湜也在10个月后调任安保室长。郑镇硕表示：“作为现任国防部长，他对当前安保悬案的理解度很高，因此认为他是辅佐总统、负责国家安保的最佳人选。” 张虎镇被内定为现政府首任外交安保特别助理。总统室解释说，尹锡悦要求张虎镇发挥负责核电和防卫产业等经济安保相关战略课题解决者的作用。 据悉，尹锡悦7月初出席北约峰会后，认为有必要应对急剧变化的国际局势和外交安保环境的变化，因此构想了外交安保阵线的调整。他认为，如果此前为了巩固韩美同盟和韩美日安保合作等，安排外交专家担任安保室负责人并取得成果，那么现在就需要安保专家担任安保室负责人。但在距离美国总统选举还有3个月的情况下，正统外交官出身的张虎镇被替换，以外交界为中心对此出现了担忧的声音。 对此，共同民主党首席发言人李海植批评称：“将国会议员和韩国科学技术院（KAIST）毕业生‘捂住嘴’、致力于辅佐总统心气的警卫处长任命为国防部长。这是旋转门人事的极致和人事暴行。”

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