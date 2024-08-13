随军画家千镜子在越南战场上画的《花、士兵和炮声》首次向大众公开. August. 13, 2024 08:16. by 金民 kimmin@donga.com. 虽然是战斗直升机、坦克、枪声来回的战场，但椰子树郁郁葱葱的树林和花布满了画布。越南战争爆发的1972年，政府选拔了10名画家前往越南，让他们记录战场。其中一位也是唯一的女作家千镜子（1924~2015年•照片）留下了画作《花、士兵和炮声》（1972年）。国防部收藏的该作品通过8日在首尔市立美术馆西小门本馆3楼开幕的展示《剧变时代，女性生活艺术》首次向大众公开。●受政府委托绘制越南战争记录画《花、士兵和炮声》宽185厘米，高284厘米，是千镜子作品中数一数二的大作。独特的是看起来多少有些浪漫的画作内容。在展示场可以一起看到的“直升机运输作战”、“埋伏作战”等素描比较真实，画布绘画具有更大的风景存在感。学艺研究师韩熙珍（音）解释说：“比起战争现场，作家更强烈地表现出了‘花’这一自己的喜好和认同感。” 千镜子之所以能够前往越南战争现场，是因为文化公报部于1972年6月以韩国美术协会理事长李马东为团长，委托金基昶等10人制作战争记录画。画家们在越南停留了约20天，进行了素描，回来后留下了记录战争的作品。千镜子画了《花、士兵和炮声》和《目的》两幅画，得到了200万韩元。得益于此，当时不景气的经济状况有所好转，故人得以专心画画。展示该作品的《剧变时代，女性生活艺术》展为纪念千镜子诞辰100周年，将同时展示与她生活在同一时代的23名女性东方画家的作品世界。特别是，还特别提到了日本帝国主义强占时期、韩国战争等融入作品和作家生活的韩国近现代史。描绘千镜子在20世纪50年代参观衣料店的自己的《衣料店串门儿》也将在该展览中首次公开。据说，通过个人收藏家拥有的作品，可以看到参观各种衣料的作家的侧面，旁边撑着黑色雨伞的人物是一同随行的作家的母亲。该展览将持续到11月17日。●蕴含中南美等风景的“纪行绘画”在首尔市立美术馆西小门本馆2楼，千镜子藏品常设展《向着震撼灵魂的风》于6日开幕。1998年画家千镜子捐赠给首尔市的作品从2002年开始在这里展出。这是继《千镜子之魂》、《永远的自我陶醉者，千镜子》之后，时隔10年重新装修的展览，将展示绘画、素描等30幅作品。此次展览将以千镜子在世界各地旅行时留下的“纪行绘画”为中心展开。由彩色画和女人像组成的“幻想与情恨的世界”、包含纪行绘画的“梦想和风之旅途”、体现对海外文学和演出等文化艺术关心的“艺术和浪漫”、整理作家著述随笔集的“自由的女人”等4个部分组成。另外，在这里还可以看到，千镜子画家在中南美旅行时访问印加文明的发源地库斯科（Cuzco）并画出美洲驼的《库斯科》（1979年）、1989年前往加勒比海沿岸进行素描旅行时画的《牙买加的怪女人》（1989年）等访问异国地区的作品，以及艾米莉•勃朗特的小说背景《暴风之丘》、亲自前往《随风而逝》（又名《飘》）的作者玛格丽特•米切尔的故居画的文学作品等。

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