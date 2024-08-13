如果担心出生率，相比继承税，应减免赠与税. August. 13, 2024 08:14. . 韩国的继承税是将死者留下的所有财产合起来征税。将一次性扣除额定为5亿韩元是在1997年。当时首尔市中心的84平方米（以使用面积为准）公寓价格在1亿韩元左右。3套公寓是出于没有税金负担、留给家人的宗旨而制定的金额。但近几年来，随着首尔公寓价格的大幅上涨，情况发生了变化。不少家庭需要卖掉曾经居住的房子，缴纳继承税。 最近政府出台了包括减免继承税在内的税法修订案。这是为了反映物价上涨、使租税体系合理化而制定的。笔者早早地就写过“中产阶层也到了担心继承税的时代”的报道，从这一立场来看，对此感到高兴。 出乎意料的是，不是一次性扣除，而是将子女扣除从现行的5000万韩元上调到5亿韩元的部分。对于不久后要继承的80、90多岁一代来说，子女很多，这一优惠值得期待。但对于今后需要准备继承的50、60多岁一代来说，子女数量大幅减少，不会有太大的帮助。因为还剩下国会通过的程序，所以听起来还很遥远。 有解释称，增加子女扣除中也包含了在低出生率时代鼓励生育的信息。如果真的担心出生率，谋求经济活性化，那么相比死亡后的继承，减免帮助生前向下一代转移财富的赠与税更为有效。因为，实际生育年龄是20、30多岁的一代，对他们来说，政府推进的继承税扣除优惠可能太过遥远。 最近，有不少老人信奉“财产要紧握到临死前”这句话。也有人说，如果提前把财产交给子女，就会助长不孝。每当这时，我就想“他是要替子女把财产捐献给国家吧”。但是，如果按照法案减少继承税，赠与税保持不变，那么越是子女多的高龄者，就越要推迟赠与，因为这符合节税战略。 在老龄化方面领先韩国15年-20年的日本采取了截然相反的政策。因为80、90多岁的父母去世后，是由60、70多岁子女“老老继承”，财富被锁定现象成为社会问题。也就是说，高龄者的巨额财富未能带动消费或再投资，而是被锁定为存款形式。 日本政府为解决这一问题，2013年扩大了生前赠与制度。如果60岁以上的父母赠与18岁以上的子女或孙子女，可以暂时免税购买住宅费500万-1000万日元、孙子教育费1500万日元、结婚育儿费1000万日元。这种做法，是把老年一代的资产转移到青壮年层，刺激消费，使资金周转。 在此之前，日本还从2001年起实施对每人（以受赠者为准）每年110万日元赠与不征税的“历年赠与”制度，减轻了继承税负担。历年赠与中不仅包括子女和孙子，还包括向他人捐赠。此时，以继承日为准，从3年以内的历年赠与金额开始合算，日本政府从今年开始将其增加到“7年以内”。这是在诱导“更快”的赠与。 资产高龄化并不是其他国家的事情。据统计厅统计，2022年韩国60岁以上高龄层的净资产将超过3700万亿韩元，接近总资产的40%。更大的问题是，该资产大部分被锁在房地产中。这就是为什么要考虑健康财富转移的原因。 关于继承赠与税，一直以来存在两种立场，一方是双重课税问题，另一方声称是“富人减税”、必须阻止财富世袭。尽管如此，资本主义社会还是应该提倡诚实工作和储蓄，增加资产的生活。只有这样，国家才能富强。

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