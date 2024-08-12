“因为是英语小说，所以反而不用自我检查，可以随心所欲地创作”. August. 12, 2024 08:22. by 金素敏记者 somin@donga.com. “父亲终于读到我写的书了，我很开心。” 奴隶，逃生专家，杀人犯，恐怖分子，间谍……7日，记者在首尔钟路区东亚媒体中心采访了凭借讲述日本帝国主义强占时期和6•25战争前后像变色龙一样变身解散的女性故事的第一部长篇小说，在英国、意大利等10多个国家出版而备受瞩目的新人作家李米丽娜（Mirinae Lee•41岁）。用英文写的处女作《无名女人的八种人生》（WisdomHouse）在美国以过亿的版税签约等，在海外首先引起了反响，最近又翻译成韩文出版。她说：“这是向即使不做任何背景说明也能完全理解这本书的韩国读者展示的，所以更加紧张。” 2021年哈珀•柯林斯出版集团以2亿韩元的价格收购李作家的处女作小说是出版界的一大话题。哈珀科林斯是出版过《杀死一只知更鸟》、《莫比迪克》等多部英美文学经典的出版社。该书不是没有通过主要出版亚裔等外国作家作品的下位品牌，而是以总公司品牌出版的。 李某出生于首尔，小学、初中、高中都在韩国完成。在美国一所大学攻读英语专业后，和家人一起在香港居住了13年。虽然也用韩语写过小说，但并不顺利。李某说：“因为生活在英语是官方语言的地方，所以自然而然地用英语写小说”，“因为不是母语，所以反而不用自我检查，可以随心所欲地写小说。”灵感来自于在京畿坡州因对人地雷而失去一条腿的亲爷爷、脱北者李某奶奶等实际存在的人物。 直到20岁出头的年纪一直在韩国长大的本土韩国人用英语写的小说优点在作品中处处体现。穿梭于东西方情绪之间，运用自如的文章。将蒲公英孢子形容为“好像吐了稀的白米粥”，地雷爆炸的瞬间则写着“霓虹色的佩斯利花纹填满了视野”。李作家表示：“出现很多不进入任何类别的特殊作家（在多样性方面）似乎是一个很好的信号。” 虽然《板门店》、《非武装地带》等外国人熟悉的地名和用语很多，但由于海外对韩国文学的关注度提高，所以没有成为出版障碍。李某说：“不知道韩国历史的西方编辑们可能是因为以前负责的韩国作品很受欢迎，所以对韩国作家敞开了大门。”在美国负责出版李敏珍作家的《柏青哥Pachinko》、在英国负责出版金彦洙作家的《设计者们》的编辑负责了李某的书。 最近正在与美国著名经纪公司讨论视频化的可能性，她笑着说：“在写书的时候看到了《韩公主》。虽然现在还是自己想象，但是千禹熙演员应该适合出演主人公。”发表的同时获得知名度的该作品是年过40的李作家的处女作，也是她的第一部长篇。她说：“我想告诉大家，有些艺术家正在非常缓慢地、安静地发展。”

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