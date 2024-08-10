非法高利贷将收回本金，资本金从1000万韩元上调至3亿韩元. August. 10, 2024 07:57. by 尹多彬记者、姜成辉记者 empty@donga.com. 共同民主党为了解决非法高利贷问题，将提出大幅加强私贷公司设立条件，对非法放款人甚至可以收回本金的《放贷业等登记及金融使用者保护相关法律部分修订法律案（放贷业法修订案）》。国民力量党也计划在今年6月高层党政协议会上讨论的包括加强网上放贷中介平台管理监督和事前切断网上非法高利贷广告等相关法律修订案，最早将于下月提出。揭发平台高利贷真相的《东亚日报》英雄内容组的《陷阱：陷入金钱圈套》系列报道后，政界开始制定正式对策。 据共同民主党9日透露，院内首席副代表朴省俊将于下周代表提议《放贷业法修订案》，作为党论予以推进。该修订案包含了注册放贷业时，将最低自有资本条件从现行的1000万韩元上调至3亿韩元，上调30倍的内容。如果放款人签订超过最高利率（20%）的放贷合同，合同将全部无效。其中还包括限制非法放贷人使用平民主要使用的“贷款国家”等贷款中介平台的内容。 朴院内首席表示：“非法私贷公司让在新冠病毒疫情大流行之后陷入危机的平民陷入泥潭是现实”，“加强对放贷业的管理的立法必要性越来越大。”党代表候选人李在明秘书室长出身的国会政务委员会所属议员千俊镐也在上个月30日提议了强化放贷业自身资本条件，让私贷公司代表作为在金融委员会注册的私贷公司的职员拥有1年以上工作经验的《放贷业法修订案》。 共同民主党的方针是，在9月定期国会之前，通过讨论会推进相关法案。亲明（亲李在明）派系核心相关人士表示：“非法高利贷问题是党代表候选人李在明从城南市市长时期开始作为‘平民对策’强调的内容”，计划从党的层面积极推进。 国民力量党也决定提出限制社交网络服务（SNS）或网络社区等内的非法高利贷广告的法案。该法案中还将包括强制要求熟人及家属联系方式或拍摄受害者裸体照片等的非法私人金融合同全面无效的内容。

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