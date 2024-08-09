跆拳道朴泰俊选手的“金色踢腿”一扫东京大会“零金牌”伤痛. August. 09, 2024 07:46. by 李憲宰 uni@donga.com. （第五版）朴泰俊（20岁）成为首位在奥运会男子跆拳道58公斤级比赛中获得金牌的韩国选手，开启了韩国跆拳道历史的新篇章。他还摆脱了2021年东京奥运会“零金牌”的不光彩历史。这是韩国代表团在本届巴黎奥运会上获得的第12枚金牌。 朴泰俊8日在法国巴黎大皇宫举行的巴黎奥运会跆拳道男子58公斤级决赛中，面对加西姆•马戈梅多夫（阿塞拜疆），他在第二回合结束前1分多钟因对方弃权而胜。第一回合以9比0获胜的朴泰俊在马戈梅多夫弃权之前，以13比1遥遥领先。马戈梅多夫在第1回合初期踢腿时左小腿受伤，朴泰俊单方面主导了比赛。 朴泰俊成为首位在该项目上获得金牌的韩国选手。跆拳道首次成为奥运会正式比赛项目的2000年悉尼奥运会以后，到2021年东京奥运会为止，韩国共获得了12金、3银、7铜，但唯独没能征服该项目。“世界明星”MBC解说员李大勋（退役）在2012年伦敦奥运会上获得银牌是此前的最好成绩。 朴泰俊此次还作为韩国男子（跆拳道）选手，16年来首次站在了奥运会最高领奖台。此前，韩国男选手最后一次获得奥运金牌还要追溯至2008年北京奥运会的孙泰镇（68公斤级）和车东旻（80公斤以上级）。在东京奥运会（1银、2铜）上首次无缘最高领奖台的韩国跆拳道也重新夺回了金牌。

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