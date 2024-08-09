“白头”“金刚”对朝侦察机核心技术遭窃. August. 09, 2024 07:45. by 申圭镇记者、高道艺记者 newjin@donga.com、yeah@donga.com. 据悉，最近大型军工企业的合作企业遭到黑客攻击，韩国军队核心对朝鲜空中侦察资产“白头”“金刚”侦察机相关技术资料大部分被泄露，韩国政府认为黑客的主体是朝鲜。相关企业是制作包含军队装备运用及维修手册等内容的教范的地方，因此此次黑客攻击可能使“白头”“金刚”侦察机的技术资料、运用、维修相关内容等泄露给了朝鲜。 据韩国情报部门透露，朝鲜国务委员长金正恩最近把生死存亡寄托在确保侦察机、军事侦察卫星等相当于对韩监视“眼睛”的侦察资产和性能改良上。有分析认为，朝鲜此举意在通过此次窃取技术提高自身侦察能力，同时回避韩国军队的侦察战斗力。 据多名防卫产业界、警方相关人士8日透露，韩国警方已确认最近集中对相关企业和其他中小合作企业进行黑客攻击的情况，正在展开调查。军工企业相关人士表示：“据我所知，据推测为朝鲜的势力的黑客攻击导致‘白头’‘金刚’侦察机的大部分技术资料被泄露。”警方相关人士表示：“正在对遭受黑客攻击的多家企业进行IP追踪等现场调查。”有观察人士认为，由于制造装备相关教范的企业特性，构成侦察机的主要装备的详细参数等核心技术有可能被泄露。 为独立收集对朝情报而于1991年推进实施项目的“白头”“金刚”侦察机在2002年实战部署后，20多年来一直执行着韩国军队核心的对朝情报收集任务。“金刚”侦察机将收集前方一带与朝鲜军队相关的视频情报。“白头”侦察机负责收集朝鲜全域的信号情报和通信情报，实时监视朝鲜军队之间的通信、装备运用情况。之所以被命名为“白头”“金刚”，是因为最高可达13000米，信号信息可以收集到朝鲜的“白头山”，视频信息可以收集到金刚山以北地区。 相比导弹和地面战斗力等，朝鲜的空中监视侦察能力大大落后于韩美。韩国政府消息灵通人士表示：“据我所知，金正恩委员长今年年初就‘眼睛（侦察资产）’下达了集中黑客的指示。实际上，朝鲜针对韩国侦察资产的黑客攻击频率进入今年以来也大幅增加。”

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