“呈现直面龙卷风的体验”，郑导演带来席卷美国的“旋风”. August. 09, 2024 07:44. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 韩裔美国导演郑以萨（46岁•照片）能否再次掀起旋风？ 郑导演将通过14日在韩国上映的《龙卷风》回归。这是他继获得美国金球奖最佳外语片奖、奥斯卡最佳女配角奖（尹汝贞）的《水芹菜》（2021年）之后时隔3年再次推出新作。凭借制作费200万美元（约27亿韩元）的小规模电影《水芹菜》获得认可的郑导演，作为个人首部商业电影，将执导制作费达1.55亿美元（约2133亿韩元）的大片。郑导演7日在首尔龙山区某电影院举行的记者见面会上表示：“从小就梦想制作大片。希望观众能够近距离体验到魔法般的龙卷风。” 电影讲述的是纽约气象厅研究员凯特（黛西•埃德加•琼斯饰）追逐龙卷风的故事。叙事虽然简单，但给观众带来了仿佛面对龙卷风的真实体验。在IMAX、4DX等特殊上映馆享受的话，可以感受到凉爽的惊恐，足以驱散盛夏的酷暑。郑导演表示：“全世界都缩小到智能手机的小画面上，看到巨大的东西的机会正在消失。在电影院这个安全的空间里，将体验到比我们更宏大的存在。” 曾在阿肯色州度过童年的郑导演小时候曾有过乘坐卡车躲避龙卷风的惊险经历。充满恐惧的记忆包含在《水芹菜》中。在影片升华为父亲雅各布（史蒂夫•延饰）带着家人躲避席卷美国南部农村农场的龙卷风的场面。郑导演上月15日（当地时间）在接受美国媒体《独立报》采访时表示：“在拍摄《水芹菜》中库房燃烧的场面时，脑海中产生了应该制作一部灾难电影的想法。” 《龙卷风》中为了发挥龙卷风的威力，选择了野外拍摄。在俄克拉荷马州、堪萨斯州平原拍摄了大部分场面。演员们淋着风、土、雨、冰雹，表情非常生动。郑导演说：“比起视觉特效（VFX），我更想在野外进行拍摄。” 新作虽然是1996年上映的电影《龙卷风》的后续作品，但即使是不知道前集的人也很容易产生共鸣。该片由美国导演史蒂芬•斯皮尔伯格共同负责制作，在上映前就备受关注。上月17日在美国上映后，该片荣登票房榜首。以7日为准，该片的全球票房达到2.813亿美元（约3875亿韩元）。郑导演说：“虽然害怕执导第一部大片，但我觉得如果避开，自己会后悔一辈子。恐惧给了我成长的机会和灵感。” 国内观众能否对龙卷风（飓风）这一陌生的素材做出反应还是未知数。推出龙卷风的《Into the Storm》（2014年）在韩国国内吸引了207万名观众。郑导演表示：“生活中遇到意想不到的事情，有时会失去控制，感到无力。即使是没有经历过龙卷风的观众，谁都可以投入到他们身上”，“虽然不知道下一部作品是小制作影片（《水芹菜》）还是大片（《龙卷风》），但我还想挑战其他作品。”

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