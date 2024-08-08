在野党提议举行领袖会谈……总统室称“没有相关信息”，持否定态度. August. 08, 2024 08:00. by 申娜莉记者、尹明真记者 journari@donga.com、bright@donga.com. 在野党提议与尹锡悦总统举行领袖会谈，而总统室表示，“没有特别的信息”，表示不会做出回应。不过，对于18日的共同民主党全党大会上党代表候选人李在明确定连任后是否举行会谈，表示可以讨论，留有可能性。 共同民主党代理党代表兼院内代表朴赞大7日在最高委员会议上表示：“为了应对经济紧急情况和克服超党派危机达成协议，朝野应尽快举行领袖会谈。”前一天（6日），李在明在辩论会中把尹锡悦定为“最想见面的人”，共同民主党第二天就提议举行会谈。对此，李在明方面表示：“这是朴（赞大）代理党代表原则性的表态。他考虑到了李在明连任党代表后举行领袖会谈的提议。” 在总统室内部，对于李在明在第一次会谈时没有进行协商的情况下而只以阅读15分钟的声明等表现出的态度，认为并不恰当，而且也没有感觉到此次提议的诚意，因此对会谈持否定态度。总统室高层相关人士在当天的通话中表示：“在野党每天都在立法上独自奔跑，突然又提议为了超党派合作而见面，让人感到荒唐。” 不过，为了打破弹劾和特检政局，总统室有可能在共同民主党全党大会结束后讨论会谈问题。如果会谈得以举行，是尹锡悦和李在明之间的一对一会谈，还是国民力量党代表韩东勋也参加的三方会谈，备受关注。 韩东勋当天会见记者时表示：“欢迎通过会谈解决民生问题、以政策为主启动（协商）的转变想法或提议。”不过，韩东勋方面在通话中表示：“如果李在明确定连任党代表，在与尹总统会谈之前，首先应该与韩东勋见面。”

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