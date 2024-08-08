无论是执政党还是在野党，单凭自己将一事无成. August. 08, 2024 07:59. . 朝野政党的政策委员会议长昨天举行了进入第22届国会后的首次会晤，决定迅速处理意见分歧不大的法案。朝野院内代表也分别提议成立“朝野政民生协议体”和“政府-国会间经常政策协议机构”，一致同意成立旨在协治的聚会。共同民主党方面，继被确定为下届代表的前代表李在明表示“想再次会见尹锡悦总统”后，又正式提议举行朝野领袖会谈，以克服民生经济危机。 第22届国会已经启动两个月，朝野政党双方一度反复进行无限政治斗争，如今能首次期待协治的线索，这不能不说是一件值得庆幸的事情。这是考虑到此前巨大在野党强行处理法案和弹劾案、总统行使否决权、国会重新表决后废除的顺序，像松鼠转筛子一样持续不断的情况，舆论进行严厉批评后，态度发生了改变。当然，在毫无收获的消耗性政治斗争中，朝野政党双方都疲惫不堪也是一大原因。 但是，已经有人担心，这种氛围也会以短暂的看舆论眼色而告终。虽然朝野政党就将民生法案从政治斗争中分离出来启动“民生轨道”达成共识，但这仅限于意见分歧较小的部分法案。更何况，如果政治斗争加剧，很难期待摆脱将一切联系起来停止的现有惯例，朝野之间的不信任感太深。 朝野政党的“政治斗争轨道”仍然在喧闹地运转。韩国政府前天在国务会议上表决通过在野党单独处理的《广播四法》的再议要求案。如果尹总统从休假中回归，将行使否决权。全国民25万韩元支援法和黄色信封法实际上也预告了同样的顺序。在这种情况下，政府向第22届国会提交的192件法案中没有一件被表决通过。 现在朝野都陷入了巨大的错觉之中。觉得如果沉醉于各自掌握的政府权力和国会权力，最大限度地发挥其力量，最终对方就会倒下，因而不知如何克制。在这种“懦夫博弈”中，无辜成为牺牲者的正是迫切需要民生的国民。动荡的全球股市和威胁平民生存的酷暑等眼前问题以及不容再拖的年金改革等朝野要共同解决的问题不是一两个。这是最起码的觉醒，不是用力量压制对方，而是通过对话和妥协寻找共生之路。朝野政党任何一方，都没有独自能干成的事情。

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