美国首次作出“限制大技术企业”的判决……“谷歌搜索市场属于非法垄断”. August. 07, 2024 08:16. by 张恩智记者、纽约=林宇善 常驻记者、南惠贞记者 jej@donga.com、woosun@donga.com、nam@donga.com. 世界最大的搜索引擎谷歌在美国司法部提出的“反垄断诉讼”中败诉。判决认为，支配全世界90%左右网络搜索市场的谷歌通过“犯规”手段排除了竞争者。在人工智能转换期，撤销对谷歌的垄断裁定是否成为今后世界技术市场重组的出发点也备受关注。 当地时间5日，美国华盛顿联邦法院法官阿米特·梅赫塔就司法部提起的诉讼表示：“谷歌为了将本公司的搜索引擎设定为默认值而支付费用，违反了美国《反垄断法》。”谷歌为了将搜索服务作为三星电子的安卓手机和苹果的iphone等的基本设定，提供了数万亿韩元，这是非法行为。梅赫塔在长达286页的判决书中明确表示：“谷歌是垄断企业。” 谷歌每年在苹果的Safari等浏览器上以谷歌为自动搜索引擎为条件花费数十亿美元。判决书指出：“2021年谷歌向智能手机制造商等提供的总金额达260亿美元以上，2022年向苹果支付了200亿美元。”判决书还指出，这种搜索市场的垄断导致了其对搜索广告市场的掌握，给消费者带来了损失。判决书指出：“通过垄断搜索流通，谷歌持续上调网络广告的价格，以垄断权限上调了文本广告价格。” 此次审判被认为是继1998年掌握全球软件市场的微软网络浏览器捆绑销售的反垄断诉讼后最大的反垄断诉讼。也被称为“世纪判决”。《纽约时报》评价说：“在现代网络时代，这是对大型技术企业的诉讼中做出的第一个反垄断判决。这一划时代的判决将对其他很多大型技术企业的诉讼产生影响，从根本上改变企业的事业方式。”美国司法部长梅里克·加兰德通过声明表示：“对谷歌的此次胜利对美国国民来说是历史性的胜利。无论有多大或影响力，任何公司都不在法律之上。” 此次判决是在美国和欧洲等各国规制当局以大型技术企业为对象进行反垄断诉讼的情况下首次做出的，预计今后将点燃垄断限制的导火索。韩国公平交易委员会相关人士表示：“将监测谷歌在韩国搜索市场的占有率趋势等。”

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