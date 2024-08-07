硅谷与华尔街的较量……企业家精神的时间到了. August. 07, 2024 08:15. . 5日下午，首尔全境传来了雷声。因股价暴跌8%而惊慌失措的韩国“蚂蚁”们抱怨说：“这是我的股票账户破碎的声音。”恐怖下跌的股价到6日凌晨在美国纽约股市期货市场出现反弹迹象，在韩国和日本出现了史无前例的反转。 难以知道市场到底为什么会这样。近两年，如果美国雇用情况不好，股市就会欢呼雀跃。这是因为人们期待，只有经济冷却，通货膨胀才会放缓，美国联邦储备委员会才会尽快下调利率。但是，钝化的雇佣指标突然因担心经济萧条而跳过，相比实际指标，过度的恐惧感支配了市场。“对经济不利的新闻=对股市有利”的叙事被打破。 “人工智能引领股市”的叙事也被打破。新冠大流行之后，代表金融的美国华尔街和代表技术企业的硅谷是“挚友”关系。如果英伟达、谷歌等大型科技企业提出辉煌的业绩或即使减少雇佣也要增加AI投资，华尔街就会报以热烈的掌声。称未来成长性卓越的7个技术股为“七大科技巨头”（M7）、着力吹捧的也是华尔街。着眼于20世纪60年代电影《豪勇七蛟龙》的英文题目，美国银行分析师迈克尔·哈特内特去年将其大众化。它们是：苹果、微软、英伟达、谷歌（字母表）、亚马逊、元、特斯拉。 但上个月华尔街表示，“人工智能比想象中要难赚钱，投资过热”，提出了人工智能泡沫论。在不到一个月的时间里，曾是希望象征的人工智能连未来效用性也开始受到怀疑。对冲基金公司埃利奥特警告投资者说：“人工智能是夸张的广告，只有改善软件的意义。”一年前曾表示人工智能将改变未来的高盛最近警告说，泡沫一定会破裂。再加上微软、亚马逊、谷歌的季度业绩未能达到预期。“人工智能泡沫论”叙事成为大势所趋。 事实上，虽然“业绩不佳”，但“七巨头”中并没有亏损企业。市场认为，“要想支撑这种股价，要么减少投资，要么多出成果”。在华尔街的压力下，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊回应称：“在转换期，过度投资比过少投资要好。”元宇宙首席执行官马克·扎克伯格也表示：“从目前来看，与其为时已晚，不如在必要之前承担构筑力量的风险。”硅谷和华尔街开始同床异梦。 究竟谁说得对，时间会给出答案。就像互联网泡沫时一样，如果市场过热，总有一天会爆发。事实上，能感受到只要在创业公司名称中加入人工智能就有投资涌来的非理性过热现象。 但是，因为股价下跌而一窝蜂地提出人工智能无用论也是不合理的。不存在不承担风险的未来技术投资。在企业和市场的较量中，要发挥企业家精神。当谁都不知道答案而陷入混乱时，应该抓住中心，走向未来。已经登上全球人工智能价值链的韩国企业也要毫不动摇地应对长期战。

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