越南国家主席苏林又出任“排名第一”共产党总书记. August. 05, 2024 08:25. by 金允真记者 kyj@donga.com. 越南现任国家主席苏林（67岁，照片）当选为越南“权力排名第一”的共产党总书记。有分析认为，最近数年间主导大规模反腐败调查的苏林今后将加强对与自己潜在竞争的高层人士的反腐败调查，越南政府的集体领导体制可能因此减弱。 据路透社和当地媒体《越南快报》3日报道，越南共产党当天上午举行中央委员会会议，一致选举苏林接替上月去世的阮富仲。2011年就任第七任共产党总书记的阮富仲是越南战争结束的1975年以后最长寿的总书记，也是胡志明之后最强有力的领导人之一。 继任的苏林是从1979年开始在越南公安部工作了约40年的“公安通”。他2016年担任公安部部长，主导了数年间被称为“燃烧的熔炉”的反腐调查，名声大噪。他将任满阮富仲的剩余任期至2026年。 有预测称，以公安部经历为基础排名第一的苏林可能会削弱越南的集体领导体制。越南的结构是，排名第一至第四的共产党总书记、国家主席、总理、国会议长分别行使权力。这是为了防止权力集中在个人身上，强调“政治稳定性”。但最近1年里中途更换了两名国家主席，国会议长也在任期内辞职等，领导体制出现了裂痕。澳大利亚新南威尔士大学名誉教授卡尔·塞耶对法新社表示：“苏林并不害怕把非常重要的人物拉下马。他将再次这样行动。”实际上，在苏林当选总书记的前一天，副总理黎明慨和自然资源环境部长邓国庆等4名高层官员已经辞职。 也有分析认为，随着苏林同时担任共产党总书记和主席职务，越南有可能与事实上成为习近平一人体制的中国相似。新加坡东南亚研究所尤素福-伊沙克智库研究员阮克江对路透社指出：“如果不提名新的国家主席代替苏林，将成为开启越南新篇章（集体领导体制正式减弱）的信号弹。这种惯例在2026年以后也可以成为标准。”

한국어