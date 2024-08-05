巴菲特出售股票，苹果股票出售近半. August. 05, 2024 08:24. by 崔智善 aurinko@donga.com. 据悉，巴菲特（照片）领导的美国投资企业伯克希尔-哈撒韦仅在今年上半年（1月-6月）就抛售了所持苹果股票的近一半。至此，伯克希尔-哈撒韦公司的现金储备额达到2769亿美元（约377万亿韩元），创下了历史最高纪录。 当地时间3日伯克希尔-哈撒韦公开的公示资料和第二季度业绩报告显示，以6月末为准，公司持有的苹果股份价值为842亿美元（约114.63万亿韩元），比去年底的1743亿美元（约237万亿韩元）减少一半。《金融时报》分析说，伯克希尔-哈撒韦公司出售了约3.9亿股苹果股份，约占苹果股份的一半。伯克希尔-哈撒韦此前在第一季度（1月-3月）公告时也表示，出售了约1.15亿股苹果股份。三星电子在第二季度也维持了出售苹果股份的战略。 市场正在关注标榜价值投资的巴菲特大量抛售苹果股票的行为。此前，在5月的年度股东大会上，巴菲特就第一季度出售苹果股票一事表示：“这是为了节约税金。”但据《金融时报》报道，第二季度（4月-6月）也出售了近一半的股份，因此，“节税”的解释相对来说缺乏说服力。伯克希尔-哈撒韦的投资组合中，继苹果之后持有最多的美国银行股票也在上半年减少了8.8%左右。 通过此次出售，伯克希尔-哈撒韦公司的现金持有额达到2769亿美元，创下了历史最高纪录。《金融时报》分析说，这是因为伯克希尔-哈撒韦公司没有发现合适的投资处，正在积极投资短期国债。巴菲特5月曾强调：“在寻找既能让我们赚大钱又能减少风险的企业之前，不会草率进行投资。”

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