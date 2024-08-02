美联储开始下调利率，韩国因房价和家庭债务而受阻. August. 02, 2024 07:45. . 美国联邦储备委员会正式宣布了9月份下调基准利率的可能性。美联储主席鲍威尔前天在冻结基准利率（5.25%至5.50%）后，在记者会上表示：“如果条件得到满足，最早可在9月的会议上讨论降息问题。”虽然附加了前提，但鲍威尔具体表明降息时间尚属首次。美国通货膨胀持续放缓，雇佣市场过热冷却，因此发出了转变货币政策的强烈信号。 在美国之前，欧洲、中国等主要国家在物价恢复稳定后，很早就转向了降息。中国上个月时隔5个月再次下调相当于基准利率的贷款优惠利率，6月份下调利率的欧洲中央银行暗示将再次下调利率。除了为防止“日元超级走低”而提高政策利率的日本外，主要国家为应对经济恶化而降低了利率。 考虑到内需停滞和物价上涨趋势放缓等因素，韩国也应该加入降息队伍的呼声接连不断。随着第二季度增长率时隔1年半转为负值（-0.2%），内需低迷加剧，甚至有人提出先发制人的降息论。随着美联储预告下调利率，美元转为弱势，暴涨的韩元对美元汇率恢复稳定，正在创造降低利率的条件。 问题是非同寻常的房价和剧增的家庭债务。据韩国房地产院透露，以7月最后一周为准，首尔公寓价格连续19周上涨，首都圈公寓价格创下了45周以来的最大涨幅。预测今后房价上涨的消费者预测已飙升至2021年房价暴涨的水平。294万多人申请了京畿道东滩新城的无顺序申购，甚至发生了申购平台瘫痪的事态，这充分说明了目前的房地产状况。在房地产过热氛围中，已经超过年家庭贷款目标值的5大上市银行的住宅担保贷款仅上个月就增加了超过5万亿韩元。 如果抱着这种不安因素，贸然下调利率，可能会给房价上涨和家庭负债激增火上浇油，给整个经济带来更大的冲击。居住费负担很有可能再次助长物价上涨，制约家庭消费，进一步拉低经济。为了稳定物价的努力不白费，同时给内需注入活力，寻找“支点”时机比任何时候都重要。如果不想阻碍货币政策的转变，就应该向市场发出更明确、更精巧的信号，尽快平息房价的不安。

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