“由于日本帝国主义强占时期的粮食掠夺，朝鲜人的身高减少了1厘米左右”. August. 01, 2024 08:23. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 日本帝国主义强占时期日本带走了殖民地朝鲜的牛。第一次世界大战以后，每年有4万~6万头牛被运往日本。主要是两三岁的小母牛，在投入4、5年的农活后被屠宰，作为牛肉被消费。从20世纪20年代到30年代前半期，日本帝国主义的牛饲养头数中朝鲜牛的比率达到了15%。 然而，在此期间留在朝鲜的牛变得“矮小”。据朝鲜总督府警务局的《朝鲜家畜卫生统计》显示，1930年为224公斤的朝鲜母牛的体重到1942年减少到185公斤，减少了17%左右。同期，公牛的体重从377公斤减少到277公斤，减少了27%左右。 以上内容是日本立教大学经济学部教授林采诚（55岁•照片•音译）上月22日出版的《饮食朝鲜》（石枕）中记载的内容。林教授在上月30日接受记者的电话采访时表示：“韩国‘牛’在恶劣的环境中工作出色，不挑食，在日本很受欢迎。随着好牛进入日本，真正朝鲜牛的体格变差了。” 本书通过日本帝国主义强占时期当时的食品生产、流通、消费，了解朝鲜和日本两国的饮食文化变化。该书于2019年在日本率先出版，今年又推出了韩语版。通过数据分析，具体介绍了历经日本帝国主义强占时期，朝鲜传统食品出口到日本或引进朝鲜没有的新食品的过程。 殖民地时期现有经济史的分析范围通常仅限于大米等部分粮食，但本书主要涉及牛奶、苹果、牛肉、红参等9种食材。林教授表示：“这本书就像是最近在世界范围内备受欢迎的‘K-Food’的前史。” 红玉和国光等西洋苹果流入朝鲜后，再次前往日本与日本产竞争的过程也非常有趣。林教授表示：“特别是通过与日本较近的庆尚道传来的苹果和日本青森苹果展开了竞争”，“虽然是帝国主义时代，但我们的出口产品给日本带来了变化。”在大阪市场，朝鲜苹果一度占据10%。 日本帝国主义强占时期，韩日的饮食交流并不平等。随着优质食材被日本掠夺，朝鲜人的营养状况恶化。到了20世纪40年代中期，韩国人均热量供给指数（谷物及土豆类标准）下降到了20年前标准的一半。同期，成年男性的平均身高也减少了1~1.5厘米。林教授表示：“当时韩半岛人口增加，但与此相适应，食品供应不畅，营养状态大幅恶化。”

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