在热带夜（高温夜晚）睡不着觉，在桑拿中上班. July. 30, 2024 07:51. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 随着全国大部分地区发布酷暑特报，昼夜酷暑肆虐，市民之间甚至出现了“热带夜睡不着觉，白天在桑拿浴里上班的感觉”的说法。 据气象厅29日透露，江原道束草市和江陵市上午的最低气温分别为30.6度和30.4度。从前一天下午6点到第二天上午9点，出现了最低气温不低于30度的“超热带夜”现象。这是束草首次出现超热带夜现象。 前一天晚上全国各地出现了夜间最低气温不低于25度的热带夜。截至本月28日，热带夜共出现7.1天。考虑到往年（1991年至2020年平均）7月底为止的热带夜为2.7天，接近正常年份的3倍。 截至被记录为最热夏天的2018年7月底，热带夜共出现7.1天，今年离7月还有3天，预计会超过2018年的记录，甚至有可能打破1994年7月为止的热带夜记录（8.5天）。 今年热带夜之所以特别肆虐，是因为沿着北太平洋高气压边缘的高温多湿的南风正在流入。另外，热带夜也可以解释为高温的“先行指标”。随着太阳再次照射夜间被加热的地面，气温会进一步上升。气象厅相关人士解释说：“如果出现热带夜，第二天和第二天气温会有所上升。” 实际上，出现热带夜的第二天29日上午10时，全国183个地区中有177个地区（97%）发布了酷暑特报。酷暑警报生效的地区有106处，比酷暑提醒（71处）地区还要多。如果最高体感温度达到35度以上超过两天，就会发出酷暑警报，如果达到33度以上，就会发出酷暑警报。 体感温度超过35度的桑拿天气将会持续一段时间。预计到30日为止，以首都圈和江原地区为中心偶尔会下雨，但预计不会达到消暑的程度。预计30日和31日白天最高气温也将超过往年，达到29度至36度。

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