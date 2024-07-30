政府向遭受TMON-薇美铺损失的小工商业者支援5600亿韩元. July. 30, 2024 07:51. by 世宗=宋慧美记者、李敏娥记者 1am@donga.com. 以入驻TMON和薇美铺（WeMakePrice）的小工商业者为中心，接连倒闭的忧虑越来越大，政府决定支援5600亿韩元规模的流动性资金。当初被传为1700亿韩元的“T美铺（TMON-薇美铺）事件”的损失金额增加到了2000亿韩元。如果包括尚未到结算日期的交易，损失金额今后很有可能进一步增加。 29日，政府召开了由企划财政部第一次官金范锡主持的相关部门特别工作组（TF）会议，检查了T美铺事件相关的受损情况。据政府统计，以本月25日为基准，虽然已经过了清算期限，但TMON和薇美铺没有返还给卖家的销售金额共达2134亿韩元。TMON的结算延迟金额为1280亿韩元，薇美铺为854亿韩元。 当初，政府认为此次事件的损失金额在1700亿韩元左右。但是随着超过清算期限的货款一天天增加，损失规模也增加了400亿韩元左右。消费者在TMON和薇美铺购买商品后，销售货款要经过这些平台，约50~60天后才能到卖家手中。如果包括尚未到结算期的6、7月份销售部分，损失很有可能进一步增至2000亿韩元左右。 主持会议的金次官表示：“考虑到今后结算日期临近的交易量，预计其损失规模将进一步扩大。为了因无法正常收到结算款而遭受资金困难的卖家，将立即提供5600亿韩元以上的流动性资金。”他还补充说：“为了防止消费者遭受损失，将与信用卡公司、PG（结算代理）公司合作，支援取消信用卡结算等顺利的退款处理。” 政界也出面敦促尽快解决T美铺事件。共同民主党首席发言人李海植当天在党最高委员会议结束后接受记者采访时就TMON-薇美铺结算延迟事件表示：“如果损失规模暴增，将推进实态调查及防止再次发生的国政调查。”民主党的立场是，在预定于30日举行的“T美铺事件”国会政务委员会紧急悬案质询中，将查明金融委员会及公平交易委员会对此次事件的责任所在。 另外，当天Qoo10集团代表具永培在无力支付事件后首次公开表明了立场。他表示：“将出售我拥有的大部分财产Qoo10集团全部股份或作为担保，处理此次事件”，“将利用个人财产，为确保两家公司的流动性而努力。”

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