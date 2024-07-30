“妈妈很坚强”，克服怀孕和分娩困难参加奥运会的“超级妈妈”们. July. 30, 2024 07:50. by 姜泓求 windup@donga.com. “我只希望能成为女儿的榜样，为我感到骄傲。”这是出战巴黎奥运会的日本网球明星大阪直美（27岁）的故事。曾作为2021年在本国举行的东京奥运会圣火最终点燃者的大阪直美，去年7月生下了女儿夏伊。去年怀孕前后休息了一年的大阪直美为了自己的第二届奥运会重新拿起了球拍。回到妈妈选手的道路并不容易。在分娩过程中，骨盆底肌严重受损。连就地从床上起来都很困难。但是产后半个月开始，她不顾周围人的劝阻，开始逐渐恢复训练。大阪直美说：“妈妈要做所有事情，要知道所有事情。我明白了妈妈们为什么声音那么大，那么坚强。”大阪直美的巴黎奥运会开幕仅一天就结束了。27日（当地时间），在网球女子单打第1轮比赛中，她以0比2（5-7、3-6）负于德国的安吉里克•科贝尔（36岁），被淘汰出局。妈妈大阪直美以“好像要重新学习获胜的方法”这句话结束了自己的第二届奥运会。本届巴黎奥运会是历史上首次在男女选手比率上实现两性平等的大会。100年前的1924年巴黎奥运会当时只有4.4%的女选手比率，在此次大赛上首次达到了50%。运动员村也首次运营托儿所，运营时间为上午9点到晚上9点。超越怀孕和生育挑战极限的“超级妈妈”们的挑战也在持续。牙买加田径明星谢莉安•弗雷泽-普莱斯（38岁）也是参加巴黎奥运会的超级妈妈明星之一。弗雷泽-普莱斯在2008年北京、2012年伦敦奥运会上蝉联田径女子100米冠军，之后于2017年生下儿子扎伊昂。而且她在4年后举行的东京奥运会女子400米接力赛上获得了金牌等，正在延续世界顶级水平。绰号“妈咪火箭”的弗雷泽-普莱斯去年在儿子的学校运动会妈妈赛跑中获得第一名，一度成为话题。弗雷泽-普莱斯说：“母性不会降低你的能力或隐藏你的才能。”连续5次登上奥运会舞台的弗雷泽-普莱斯将在巴黎参加女子100米、400米接力赛。代表东道主法国的“柔道女王”克拉丽斯•阿格维格内努（32岁）也将以母亲的名义登上奥运会舞台。2022年6月生下女儿雅典娜的阿格维格内努在去年世锦赛当时得到国际柔道联盟（IJF）的帮助，在赛场内的热身室给女儿喂母乳。在那届大赛中，她获得了自己的第六枚世锦赛金牌。东京奥运会双冠王（女子63公斤级、混合团体赛）阿格维格内努将在巴黎奥运会上再次挑战这两个项目的冠军。 参加巴黎奥运会的韩国选手中，在射击项目上分别获得银牌的混合团体10米气步枪选手金智贤（24岁）和女子10米气手枪选手金艺智（32岁）是“超级妈妈”。去年5月生下女儿郑瑞雅的金智贤说：“我想告诉后辈们，生孩子不会中断选手生涯。”

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