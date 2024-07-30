实力、斗志、品格都闪耀的韩国奥林匹克选手们. July. 30, 2024 07:49. . 韩国女子射箭在巴黎夏季奥运会团体赛决赛上与中国队展开拉锯战，最终实现了10连冠。由全勋英（30岁）、林是见（21岁）、南秀贤（19岁）组成的代表队克服了“要承接塞纳河的强风和连霸伟业”的重压感，站在了最高领奖台。据悉，虽然三位选手都是首次参加奥运会，因此都有些担心，但都相信在通过内部选拔赛时射出的2500发箭的力量。只看实力选拔的公正选拔体系是外国媒体称赞为“超人境界”的韩国射箭不断取得胜利的秘诀。 巴黎奥运会韩国代表队打破“最弱体”的预想，从比赛初期开始就传来了令人振奋的奖牌消息。29日，韩国代表队最年轻的选手、女高中生潘孝珍（17岁）在10米气步枪个人赛上刷新奥运会纪录，获得了韩国代表团本届大赛第4枚、历届第100枚金牌。在女子10米气手枪项目上，未能进入奖牌圈的“射击新星”吴艺珍（19岁）和“妈妈神枪手”金艺智（32岁）分别获得了金牌和银牌。游泳黄金一代的代表选手金宇民（23岁）参加了400米自由泳比赛，在水流阻力较大的第1泳道上忍受着“最后阶段四肢燃烧的感觉”，获得了铜牌。 此次大赛韩国代表团第一枚金牌的主人公是在击剑男子佩剑个人赛上夺冠的“怪物剑客”吴尚旭（28岁）。这是韩国男子选手首次在佩剑个人赛上获得奥运会金牌。吴尚旭实现了个人赛大满贯，但比大满贯更耀眼的是他在决赛中表现出的风度。在比赛过程中，对方选手向后摔倒，在只要获得一分就能获得金牌的情况下，他仍然伸出手扶起对方。他说：“击剑选手们都是这样做的。赛场上存在通过竞争积累的选手们之间的友情。” 并非只有胜利的剧情。男子200米自由泳的奖牌有力争夺者黄宣优（21岁）未能进入决赛。虽然粉丝们受到了冲击，但选手依然坚毅。“我的游泳生涯并没有就此结束。这是一次很有教训的比赛。”男子柔道老将安保罗（30岁）连续3次挑战奥运会奖牌，但在16强赛中被淘汰，金源镇（32岁）虽然肩部软骨撕裂受伤，但第三次挑战奥运会，均无奖牌入账。他说：“奥运会是最后的舞台，我感到很荣幸。没有后悔。”我们向堂堂正正地获胜、懂得即使是输也要输得体面的韩国奥林匹克选手们致以热烈的应援。

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