继开幕式报错韩国国名后,又错误标记吴尚旭的英文名. July. 29, 2024 07:40. by 李智润记者、黄亨准记者 asap@donga.com. 26日(当地时间)拉开帷幕的2024巴黎奥运会因以韩国代表团为对象的疏忽和错误,引发了很大的争议。在开幕式正式直播节目中错误地将韩国代表团介绍为“朝鲜”代表团,在官方社交媒体上又错误地将本届巴黎奥运会韩国首枚金牌得主吴尚旭(28岁•击剑)的英文名字(Oh Sanguk)标成了“Oh Sangku” 国际奥委会(IOC)在当天的开幕式转播视频中,用英语和法语错误地介绍了第48位入场的韩国代表团的国籍。面对身穿雨衣、挥舞着太极旗入场的韩国代表团,场内女播音员用法语错误地介绍为“Rpublique populaire dmocratique de Core”,之后又用英语错误地介绍为“Democratic People's Republic of Korea”,而非韩国的正确英文名称“Republic of Korea”。 随着争论愈演愈烈,国际奥委会主席托马斯•巴赫27日给尹锡悦总统打电话,亲自道歉。总统室方面表示,巴赫主席向尹总统致歉说“就发生这起无可原谅的事件诚挚致歉,深刻理解韩方的担忧,我们将尽一切措施防止类似事件再发”。 但是同一天,在奥运会官方社交媒体上,吴尚旭的英文名字(Oh Sanguk)被错误地标记为“Oh Sangku”,不信任感正在加大。IOC方面没有进行特别的道歉和解释,只是修改了吴尚旭的名字,这也引发了批评。

