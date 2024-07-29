“K美术也到了红起来的时候了”. July. 29, 2024 07:40. by 金民 kimmin@donga.com. 不仅是大型美术馆、画廊，还有年轻企划者、作家经营的乙支路、合井一带的代案空间。运营亲自前往首尔举行的展示会，留下照片并用英语介绍的平台“首尔艺术朋友”的记者兼批评家安迪•圣路易斯最近出版了用英语介绍韩国千禧年艺术家的书《Future Present：Contemporary Korea Art》。 23日在首尔钟路区东亚媒体中心见到的圣路易斯表示：“在对韩国文化的关心爆发的今天，不仅是大众文化，韩国的现代美术家也到了在国际上立足的时期。”作为美国人，他从2010年开始走访韩国美术现场，向英语媒体介绍了展评。2013年回到美国，2018年再次来到韩国后，他创建了照片墙账号“首尔艺术朋友”，至今已将首尔的展览信息传达给海外订阅者。 这本书将集中讲述姜瑞京、金雅英、朴嘉熙、白正基、李恩世（以上人名音译）等20世纪70年代后期以后出生的25名作家。对于将焦点放在年轻作家身上的理由，他说：“我也是千禧一代，所以感到亲切感，感觉他们比上一代更积极参与国际文化问题”，“我认为重新诠释历史和传统、颠覆社会文化规范或积极主张个人认同感的态度等与海外文化谈资有交集。” 他在意大利美术专门出版社“斯基拉”出版这本书，经历了很多波折。首先，由于一次性介绍很多作家，仅收录的作品照片就超过了200张。他说：“经过与韩国的设计工作室‘Workroom’的讨论，每页都加入了像电话簿或百科全书那样的淡横线，便于查找。”他还说：“要想达到出版社要求的印刷水平，需要很多费用，但恰好松隐文化财团开始赞助有关新进、中坚韩国作家的英语出版物，才得以制作书籍。” 10多年来一直关注韩国美术现场的他说：“随着海外画廊进军首尔，甚至举办艺术博览会，国内美术市场发生了很多变化”，“特别是新兴画廊聚集的汉南、梨泰院、经理团地区对美术现场的成长产生了影响。”同时，他还补充道，“特别是千禧年艺术家们对国际美术现场感兴趣的同时，也在磨练自己的表现方式。新一代艺术家们能够一起参加扩大韩国美术影响力的现场，就已经让人非常兴奋了。”

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