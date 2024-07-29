“扁平化鼻祖”德国大学创新跃居全球前列. July. 29, 2024 07:40. . 最近美国时事杂志《美国新闻与世界报道》评选的今年大学前百名中，德国大学表现尤为突出。洪堡大学（第48位）、慕尼黑大学（第53位）、海德堡大学（第55位）、柏林自由大学（第66位）、慕尼黑理工大学（第82位）等共5所大学进入前百。英国大学评估机构“泰晤士高等教育（THE，Times Higher Education）”的全球大学评选中，德国足足有8所大学入选。 在德国，并不存在所谓的名牌大学。高中毕业生只要通过“大学入学资格考试”，就可以自由选择专业并升学。虽然各学科的名额也有限制，但原则上如果出现空缺，全国任何一所大学都可以自由转学。也就是说，在柏林自由大学结束一个学期后，可以转到出现空缺的慕尼黑大学。 过去，长期坚持扁平化政策的德国大学在全球大学排名中总是落后。虽然每个评价机构都存在偏差，但最多也只有一两所大学进入前百名。与“常青藤”盟校、牛津大学把重点放在精选高中排名前茅的毕业生、培养精英不同，德国的大学把教育重点放在把普通高中毕业生培养成一定水平以上。教授人均学生数与美国、英国的名牌大学相比也算是比较多的。相反，大学升学率从2000年的33%增加到2021年的55%。上班族的招考也大幅增加。也就是说，原本是汽车维修师，后来才进入机械工学系的人越来越多。仅从成绩来看，升入中游以下的大学大幅增加。 尽管如此，最近的结果仍然相当令人鼓舞。很多人指出，德国大学大部分都是国立、公立和免费教育，因此教育质量和国际竞争力大幅下降。虽然数十年来一直有人提出这样的指责，但并没有打破扁平化的原则。大学竞争力最终只能转化为国家竞争力。最终，德国政府从2005年开始推进“优秀大学培养事业”，选出5-10所成绩突出的大学进行支援。第一期（2006-2012年）和第二期（2012-2019年）事业共投入46亿欧元（约7万亿韩元）的预算，目前正在进行第三期（2019年-）事业。 柏林工业大学、慕尼黑工业大学等9所名牌大学成立了联合体“TU9”，并进行单独管理。由于没有本科课程，入学后必须获得硕士以上学位的教育系统也进行了调整，像美国和英国大学一样新设了学士学位课程。随着入学名额制的强化，按成绩选拔学生的大学也大幅增加。为了吸引优秀的外国学生，还增加了只用英语授课的专业。结果，《明镜》周刊等德国知名媒体也不再发出以往“在欧洲大陆大学中的排名一直落后，看不到改善状况的方法”的的批评之声。 大学排名并不代表高等教育的所有成果。但是，大学也只有不断变化，加强竞争力，才能生存下去。这就是要把打破数百年传统、表现出变化动向的德国大学的事例当作他山之石的原因。大学的人才培养是产业的基础。希望韩国也出现名牌大学和地方大学再次飞跃的事例。

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