朝野政党“减免10年税额” VS 政府“减免3年”……如此支援半导体能行吗？. July. 29, 2024 07:39. . 围绕韩国政府的税法修订案中包含的半导体产业支援政策，正在出现“不到位”的争议。因为朝野政党好不容易就全面支援半导体达成一致意见，但政府在支援规模、期限方面却提出了比这落后很多的方案。有人指出，虽然嘴上强调“半导体国家全力战”，但未能正视全球半导体战争的激烈现实。 企划财政部最近通过《K芯片法》，提出将国家战略技术产业设施投资时减免法人税的税额减免适用期限从今年底追加延长3年的税法修订案。这与之前共同民主党、国民力量党分别提议将设施投资及研发投资的税额减免期限延长10年到2034年的法案相比，是大幅后退的方案。 在税额减免比率方面，政府表示，只对设施投资，将维持大企业15%、中小企业25%的水平。设施、研发投资都远不及朝野提出的比现在提高10个百分点的扣除率。朝野政党在法案中加入了美国、日本、中国等竞争国家向半导体企业发放现金补贴的相关条款，但政府案中并没有包含上述内容。 政府这种消极态度的内里，是三星电子、SK海力士等韩国半导体企业的竞争力已经很高，且自身资金余力也很充分。这种想法是，在财政不足的情况下，有必要给予补贴、长期降低税金吗? 但事实上，SK集团总裁崔泰源吐露苦衷称，“建设一个工厂需要20万亿韩元。像过去一样，企业很难‘自己看着干”。这才是企业所处的现实。 在韩国犹豫不决的时候，竞争国家的支援加快了速度。美国最多支援英特尔、三星电子、台湾台积电设备投资额的25%。投资额的8.5%至16%承诺用现金支付。美国半导体法的实施期限为10年，因此企业可以制定长期计划进行投资。以日本为例，台积电将向在日本建设的两家工厂支援10万亿韩元以上。 在韩国政府的税制支援政策中，看不到世界各国以国家命运为赌注展开的半导体投资无限竞争的紧张感。朝野在国会审议税法修订案的过程中，应该明确指出政府案的问题点，贯彻守护韩国半导体未来的果断支援方案。

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