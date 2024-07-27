Naver和Kakao购物网站决定暂时中断“TMon-薇美铺”的商品销售. July. 27, 2024 07:21. by 李敏娥记者、田柱永记者 omg@donga.com. 有人担心，需要解决TMon•薇美铺（WeMakePrice）结算延迟事态的Qoo10集团（新加坡最大的电商平台）的流动性正在枯竭。在流动性受阻的情况下，没有得到结算的卖家们的不安也越来越大。 26日，Naver购物和Daum购物网站为了防止用户遭受损失，暂时中断了TMon和薇美铺的商品销售。从25日下午开始，TMON和薇美铺的商品在Naver和Daum购物搜索中不再出现。Naver相关人士表示：“为了防止追加损失，在Naver购物搜索中暂时中断了TMon和薇美铺商品的曝光”，“如果商品正常提供，将通过协商讨论是否恢复服务。” 继前一天旅行社纷纷解除合约后，国内主要平台Naver和Kakao也决定中断TMon•薇美铺的商品销售和广告。继结算代理企业（PG）撤出后，主要卖家也离开，TMon和薇美铺实际上处于停业状态。要想解决应收账款结算问题，必须确保充分的流动性，但目前商品卖不出去，资金无法流入。 金融委员会计划在金融监督院的现场检查结束后，以遭受损失的小工商业者销售企业为对象，以特例保证支援紧急资金。这是为了防止没有得到清算的销售企业接连倒闭而采取的对策。 金融委员会相关人士表示：“IBK企业银行负责资金，信用保证基金可以以实行特例保证的方式向销售企业提供紧急资金”，“中小风险企业部因为有紧急经营稳定资金，所以正在和中小企业部一起寻找方案。”金融监督院正在调查目前尚未结算的金额和销售企业名单。资金支援将在现场情况检查结束后实施。

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