史无前例的“广播通信委员零人体制”……朝野政党试图掌握公营电视台的合作品. July. 27, 2024 07:20. . 尹锡悦总统26日批准了广播通信委员长职务代理兼副委员长李相仁的免职案。共同民主党为了阻止构成上对在野党有利的MBC经营层的交替，突然提议了职务代理弹劾案，李相仁因此主动辞职。至此，包括部长级委员长在内，以5名常任委员体制运营的广播通信委员会迎来了首次没有一名常任委员的事态。政府计划，立即任命后任常任委员，在委员长候选人李真淑的人事听证会结束后，重新组成两人体制，进行MBC理事团的交替。 这是继李东官、金洪一两名委员长之后，连续第三次发生弹劾广播通信委员会负责人风波。代行委员长职务的弹劾在宪政史上尚属首次。去年8月，属于国会推荐名额的3个常任委员职位空缺，在朝野展开政治攻防战的情况下，未能任命继任者。此后，只剩下总统提名的常任委员，形成了最少议决法定人数的两人体制，广播通信委员会的职能一旦再少一人，就会停止，从而形成了发起弹劾案-辞职-重新任命的恶性循环。在1年零2个月的时间里，包括代理职务在内共更换了7次负责人，广播通信委员会处于停滞状态。 随着公营广播理事团更迭期的临近，朝野政党间的广播主导权之争也越来越激烈。在野党继将广播通信委员会议决的法定人数定为4人以上的《广播通信委员会法》之后，又试图依次强行处理有关KBS、MBC、EBS理事团组成的《广播三法》修正案，国民力量党表示，“"这是在野党试图永久掌握公营广播”，进入了历史上第二个最长纪录的阻挠议事（无限制讨论）。对李真淑候选人的人事听证会虽然在国务委员听证会历史上首次进行了3天，但是否进行了充实的人事考察还是个疑问。在野党的道德性和政策力量考察被人身攻击性粗话所掩盖，执政党在众多争议中也只是急于袒护李真淑。 政府计划不管国会是否通过人事听证报告，直接任命李候选人，在野党计划在李真淑就任后立即发起弹劾案。执政党决定，如果《广播四法》获得通过，将要求总统行使否决权。难道不管广播通信规制业务瘫痪与否，都要走到谁赢谁输的地步吗？小伎俩只会招来小伎俩。朝野要推荐常任委员候选人，政府要迅速任命，先让畸形广播通信委员会的两人体制恢复正常。

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