国会科学技术情报放送通信委员长说“多大岁数了?”……李真淑：“这是个人信息”. July. 26, 2024 07:51. by 尹多彬记者、李浩宰记者 empty@donga.com、hoho@donga.com. 国会科学技术情报广播通信委员会25日举行广播通信委员长候选人李真淑的人事听证会，会上接连出现了“韩国的戈培尔”“候选人的年龄是多少”等人身攻击性发言。 共同民主党议员们当天主张，李真淑作为管理层工作，在MBC罢工当时设置了稽查职员的节目“Troy Cut”。对此，李真淑解释称那不是核查，而是内部网络黑客事件，并举起了事先准备的资料照片。对此，共同民主党所属的科技委员长崔敏姬表示：“把那个放下吧。现在是在举牌斗争吗?那样的话会形成越来越不利的舆论。”共同民主党干事金玄议员也加入进来：“不提交要求提交的资料，现在是在做秀吗?” 国民力量党议员们以李真淑是第一次参加人事听证会、不知道程序为宗旨进行了掩护。对此，崔敏姬表示：“因为她是第一次参加人事听证会，所以一边教着，一边让她做着，李候选人多大岁数了？”李真淑则答道：“因为是个人信息，所以不会告诉大家。” 崔敏姬又追问：“候选人两边举着牌子，搞笑地嘲弄委员会，见过这种行为吗?”李真淑则反驳道：“没有嘲弄的想法。这不是标语牌，而是关于我发言的相关资料。”随着两人持续展开攻防战，国民力量党议员们提出了抗议，崔敏姬朝着执政党议席说：“现在龙山（总统室）看着呢，要稳重一点。” 曾是MBC记者前后辈关系的共同民主党郑东泳议员和李真淑之间也展开了攻防战。郑东泳对李真淑说：“有可能成为韩国的戈培尔。希望为维护名誉而深思熟虑。”李真淑针锋相对地表示：“您对我使用了戈培尔这样的表达方式，我感到非常遗憾。”

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