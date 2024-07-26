第二季度负增长0.2%……时隔3个月结束的“教科书式增长”. July. 26, 2024 07:49. . 随着内需减少、出口停滞，第二季度国内生产总值（GDP）环比转为负增长。GDP环比负增长是自2022年第四季度-0.5%之后、时隔5个季度再次出现。经济副总理崔相穆4月底就第一季度GDP增长1.3%一事自我评价说：“这不是财政主导，而是回到民间主导、出口好转和内需反弹并行的‘教科书式增长途径’。” 韩国银行昨天表示，第二季度的实际GDP环比减少0.2%。随着轿车、服装等消费品销售萎缩，民间消费减少0.2%，再加上工程费用上升等，建设投资减少1.1%，半导体设备等设备投资也减少2.1%。虽然半导体、汽车、石油产品出口增加，但由于国际油价上涨，进口额大幅增加，出口的增长贡献度转换为负增长。再加上韩元对美元汇率上升（韩元贬值）的影响，实际国内总收入（GNI）比前一季度减少1.3%。 令人沮丧的第二季度经济业绩与之前崔副总理“均衡的恢复趋势”“鲜明的绿灯”的评价相去甚远。上半年的增长率也低于韩国银行5月份预测值，仅为2.8%。韩国银行和政府努力解释第二季度的负增长是“第一季度高增长带来的基底效果”，但有人批评说，这也是因为对经济现实过于乐观的危机意识不足。 更何况，下半年的情况不容小觑。由于高物价、高利率，消费者的钱包变薄，预计内需萎缩将持续相当长一段时间。反映韩国企业感受景气的全产业企业心理指数在7月份降至95.1，是5个月以来的最低值。如果该指数不到100，就意味着企业对今后的经济持悲观态度。受“鬼怪雨季”等气象反常的影响，蔬菜类价格再次上涨，从本月起油类税下调幅度也缩小，消费者物价再次动摇。 最近的经济萎缩证明，今年年初的韩国高增长，是长期萎缩的全球半导体产业登上超级周期后出现的“一闪即逝的增长”的事实。如果政府陷入“半导体错觉”，继续误判现实，国民感受到的经济恢复时间只会越来越远。

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